Supporta la visualizzazione di immagini dell'encefalo per consentire la valutazione e il monitoraggio di variazioni che si verificano tra esami eseguiti in momenti diversi. La funzione Comparative Brain Imaging impiega la correzione delle distorsioni del campo magnetico, la scala di intensità, la registrazione delle immagini e la sottrazione matematica per fornire immagini a colori che evidenziano minime variazioni dell'encefalo nel corso del tempo. Migliora l'accuratezza diagnostica(3) nei pazienti affetti da sclerosi multipla con una riduzione del 44% dei tempi di lettura. Supporta la generazione di serie FLAIR*(1) che possono facilitare la visualizzazione del segno della vena centrale (CVS) nelle lesioni della materia bianca, rappresentando un valido ausilio nella diagnosi di sclerosi multipla(2). L'applicazione esegue la registrazione automatica tra uno studio e l'altro, fornisce strumenti semiautomatici di segmentazione e modifica per la misurazione volumetrica delle lesioni cerebrali.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.