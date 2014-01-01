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MR Longitudinal Brain Analysis (LOBI)

Visualizzazione di minime variazioni in immagini dell'encefalo nel corso del tempo

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Supporta la visualizzazione di immagini dell'encefalo per consentire la valutazione e il monitoraggio di variazioni che si verificano tra esami eseguiti in momenti diversi. La funzione Comparative Brain Imaging impiega la correzione delle distorsioni del campo magnetico, la scala di intensità, la registrazione delle immagini e la sottrazione matematica per fornire immagini a colori che evidenziano minime variazioni dell'encefalo nel corso del tempo. Migliora l'accuratezza diagnostica(3) nei pazienti affetti da sclerosi multipla con una riduzione del 44% dei tempi di lettura. Supporta la generazione di serie FLAIR*(1) che possono facilitare la visualizzazione del segno della vena centrale (CVS) nelle lesioni della materia bianca, rappresentando un valido ausilio nella diagnosi di sclerosi multipla(2). L'applicazione esegue la registrazione automatica tra uno studio e l'altro, fornisce strumenti semiautomatici di segmentazione e modifica per la misurazione volumetrica delle lesioni cerebrali.

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  • (1) FLAIR = Fluid-Attenuated Inversion Recovery​ (2) Sati P et al. Nat Rev Neurol. 2016;12(12):714-722​ (3) Basato su:​a. pubblicazione di European Radiology 2019 (Univ. of Cologne)- Follow-up MRI in multiple sclerosis patients: automated co-registration and lesion color-coding improves diagnostic accuracy and reduces reading time Eur Radiol. 2019 Dec;29(12):7047-7054. ​ b. ISP 9 Philips whitepaper- The clinical utility of a novel imaging application for serial brain imaging: MR LoBI

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