Agevola l'analisi di dati cardiaci dinamici (multisezione, immagini dinamiche) e permette di confrontare studi eseguiti a riposo e sotto sforzo. I risultati vengono presentati utilizzando viste standardizzate dell'AHA in forma di mappa polare o adattate. Il pacchetto include un algoritmo e strumenti manuali per la correzione dei movimenti cardiaci dovuti alla respirazione fotogramma per fotogramma.
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