MR Cardiac Quantitative Mapping

Valutazione delle caratteristiche del tessuto del miocardio

Consente all'utente di verificare e quantificare le mappe parametriche (T1 nativa, T1 con enhancement, T2 e T2*) fornite direttamente dallo scanner. Offre funzionalità per la segmentazione locale e regionale a scopo di verifica di regioni definite dall'utente e fornisce look-up table personalizzabili (scale di colori) che consentono di concentrarsi su un intervallo di normalità definito dall'utente per le mappe colorimetriche. Supporta la correzione manuale e/o automatica del movimento in caso di qualità insufficiente e il ricalcolo di mappe parametriche.

  • Offre una interfaccia utente rinnovata per la gestione del flusso di lavoro.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

