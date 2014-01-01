MR 7700

Sperimenta l'innovazione dell'imaging 3.0T con l'esclusiva tecnologia del sistema di imaging Philips MR 7700, potenziato da gradienti XP e intelligenza artificiale*. Progettato per rispondere alle odierne esigenze cliniche e supportare i programmi di ricerca più complessi. MR 7700 offre elevata precisione, potenza e resistenza che consentono una diagnosi sicura per ogni paziente. MR 7700 è il sistema di elezione per l'imaging in diffusione e l'imaging avanzato in neuroscienze; amplia le capacità di scansione con una soluzione integrata per l'imaging multinucleo e spettroscopico per esplorare nuovi percorsi clinici senza sacrificare il flusso di lavoro dell'imaging RM e il comfort del paziente. Inoltre, MR 7700 è stato progettato per offrire un'esperienza unica sia per gli utilizzatori, grazie a funzioni di semplice esecuzione dello scanner, che per i pazienti senza compromettere il flusso di lavoro. Ricercatori e medici possono ora pianificare il lavoro in modo funzionale.

