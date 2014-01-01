Consente all'utente di verificare e quantificare le mappe parametriche (T1 nativa, T1 con enhancement, T2 e T2*) fornite direttamente dallo scanner. Offre funzionalità per la segmentazione locale e regionale a scopo di verifica di regioni definite dall'utente e fornisce look-up table personalizzabili (scale di colori) che consentono di concentrarsi su un intervallo di normalità definito dall'utente per le mappe colorimetriche. Supporta la correzione manuale e/o automatica del movimento in caso di qualità insufficiente e il ricalcolo di mappe parametriche.
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.