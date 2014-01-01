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MR Cardiac

Quantificazione dettagliata della funzione cardiaca

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La suite include un visualizzatore multimodalità che consente di esaminare RM cardiache e altre modalità(2), inclusi gli esami precedenti. Offre strumenti completamente automatici, semiautomatici e manuali per la segmentazione e calcola i parametri di funzionalità cardiaca come parametri volumetrici, cinetica parietale, spessore parietale, estrazione automatica dei muscoli papillari e altri ancora. La suite include inoltre diverse applicazioni di analisi in un unico ambiente e un dashboard dei risultati per una visualizzazione consolidata del paziente.

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  • Nuovo flusso di lavoro dell'interfaccia utente basato sugli algoritmi della versione precedente.(2) Le modalità di imaging includono RM, TC, ecografiche, XA, RF, CR, DX, PET e MN.(3) Più del 90% delle attività eseguite di frequente è stato completato in modo indipendente, con un massimo di 1,5 ore di formazione per l'intera suite MR Cardiac.(4) Tempi di lettura ridotti in confronto a ISP12.

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