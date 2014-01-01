La suite include un visualizzatore multimodalità che consente di esaminare RM cardiache e altre modalità(2), inclusi gli esami precedenti. Offre strumenti completamente automatici, semiautomatici e manuali per la segmentazione e calcola i parametri di funzionalità cardiaca come parametri volumetrici, cinetica parietale, spessore parietale, estrazione automatica dei muscoli papillari e altri ancora. La suite include inoltre diverse applicazioni di analisi in un unico ambiente e un dashboard dei risultati per una visualizzazione consolidata del paziente.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.