Applicazione basata su attività che consente la visualizzazione di spettri dell'idrogeno con la tecnica a voxel singolo, oltre a mappe multi-voxel e di rapporti tra metaboliti. L'applicazione identifica automaticamente l'anatomia per eseguire una preselezione dei metaboliti appropriati e in alternativa supporta una combinazione di metaboliti definita dall'utente. Visualizza dati numerici sui metaboliti, tra cui posizione ed etichetta di picco, SNR, altezza del picco, area del picco, larghezza a metà altezza e rapporto area dello spettro visualizzato. Fornisce mappe di metaboliti e rapporti come sovrapposizione a colori su immagini anatomiche o mini spettri su base voxel per voxel. È possibile selezionare più voxel per il confronto spettrale.
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