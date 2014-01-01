Supporta visualizzazione e quantificazione della dinamica del flusso sanguigno facilitando il riesame di dati RM a contrasto di fase, in ROI vascolari segmentate manualmente o in modo semiautomatico. Supporta inoltre l'analisi del flusso cardiaco e del liquido cerebrospinale (CSF). Consente di escludere o confermare la presenza di ambiguità nei vasi, nelle valvole o nel midollo spinale/canale spinale. L'analisi QFlow è integrata nella MR Cardiac Suite, consentendo l'analisi funzionale e di flusso in un'unica suite con refertazione combinata.
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