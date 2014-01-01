Offre un flusso di lavoro dedicato specifico per la valutazione delle patologie epatiche a partire da biomarcatori RM, come Fat Fraction (FF) o i parametri T2*/R2*. Consente la segmentazione automatica basata su AI dell'intero fegato utilizzando immagini pesate in T1 nonché la quantificazione parametrica e volumetrica 3D dei segmenti epatici e delle regioni di interesse definite dall'utente.
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