Progettato per visualizzare serie di dati 3D DCE pesati in T1 e supportare l'analisi della risposta dei tessuti. Calcola mappe di parametri come Ktrans, Kep, Ve e Vf. L'applicazione è stata validata per tumori della prostata e dell'encefalo.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.