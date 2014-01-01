Una soluzione software di post-elaborazione che consente agli utenti di generare ricostruzioni volumetriche 3D per i dati RM, per visualizzare e valutare il flusso sanguigno in strutture cardiovascolari come le valvole cardiache, le camere e i vasi, in base all'imaging 4D del flusso cardiovascolare.È composta da 2 moduli (Heart e Artery), con flussi di lavoro intuitivi e convalidati che guidano il clinico nella generazione di risultati affidabili e riproducibili con pochi clic, offrendo un utile supporto per il processo decisionale clinico.
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