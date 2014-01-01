Quantifica lo strain miocardico nel ventricolo sinistro utilizzando immagini SSFP su asse corto e lungo. Viene utilizzato per descrivere la deformazione del miocardio (ad esempio accorciamento, ispessimento e allungamento) durante il ciclo cardiaco. È utile per la diagnosi e il monitoraggio di pazienti con cardiomiopatia dilatativa, cardiomiopatia ipertrofica o cardiomiopatia restrittiva e in pazienti con disfunzioni valvolari.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.