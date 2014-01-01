Sviluppata per valutare le curve tempo/intensità di una serie T1 dinamica con contrasto. L'applicazione produce misurazioni che comprendono accentuazione relativa (relative signal enhancement), accentuazione massima (maximum enhancement), tempo di picco (TTP) e velocità wash-in/wash-out.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.