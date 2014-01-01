MR Echo Accumulation consente di eseguire la somma degli echi pixel per pixel, a partire da serie di immagini con più echi. MR Echo Accumulation consente di calcolare nuove immagini in base alla somma selezionata dei tempi di eco della serie con più echi. L'elaborazione aggiorna interattivamente i risultati.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.