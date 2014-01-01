Consente l'esecuzione di semplici calcoli tra due volumi, ad esempio somma, sottrazione e rapporto, all'interno di una singola serie dinamica. L'applicazione consente all'utente di sottrarre la serie pre-contrasto dalla serie post-contrasto. È possibile applicare fattori di ponderazione ai calcoli.
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