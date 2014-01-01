Termini di ricerca

Consente di visualizzare le strutture cartilaginee integrate con mappe T2 con colori codificati. Viene utilizzato il posizionamento di regioni di interesse stratificate in corrispondenza della cartilagine per valutare la variazione dei valori T2 sull'intero spessore della cartilagine e stabilirne il degrado. L'applicazione MR Cartilage Assessment offre un flusso di lavoro guidato da attività per l'analisi quantitativa del tempo di rilassamento T2 per supportare la valutazione della cartilagine e lo stato della patologia. L'applicazione fornisce strumenti di segmentazione che consentono di misurare strati e segmenti di cartilagine.

