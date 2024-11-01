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MR Brain Function Analysis

Analisi dell'attivazione cerebrale

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Consente di identificare e visualizzare aree funzionali dell'encefalo, basandosi sulle variazioni metaboliche ed emodinamiche locali che si verificano nelle aree cerebrali attivate. Lo strumento applica un modello di regressione lineare generalizzato per analizzare paradigmi a blocchi, paradigmi correlati a eventi e dati relativi allo stato di resting-state. Supporta l'esportazione dei risultati funzionali tramite Multi Modality Viewer comprese immagini DICOM di fusione di dati anatomici e fMRI

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