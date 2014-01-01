Fornisce ai medici informazioni per la valutazione dell'ictus o per la valutazione e il follow-up dei tumori cerebrali. L'applicazione supporta l'analisi di studi T2* Perfusion per generare dati parametrici tra cui TTP, MTT o Tmax. Offre varie tecniche di analisi(1), come la correzione del leakage, che consente di valutare le curve tempo/intensità nelle quali non si osserva un adeguato recupero della linea di base dopo il passaggio del contrasto, e la funzione di input arterioso (AIF) manuale, che consente anche il calcolo della differenza tra perfusione-diffusione, se oltre alla serie di perfusione è disponibile anche una serie di dati di diffusione.
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.