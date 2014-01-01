Termini di ricerca

MR T2* Neuro Perfusion​

Esame della perfusione e della vitalità dei tessuti cerebrali

Trova prodotti simili

Fornisce ai medici informazioni per la valutazione dell'ictus o per la valutazione e il follow-up dei tumori cerebrali. L'applicazione supporta l'analisi di studi T2* Perfusion per generare dati parametrici tra cui TTP, MTT o Tmax. Offre varie tecniche di analisi(1), come la correzione del leakage, che consente di valutare le curve tempo/intensità nelle quali non si osserva un adeguato recupero della linea di base dopo il passaggio del contrasto, e la funzione di input arterioso (AIF) manuale, che consente anche il calcolo della differenza tra perfusione-diffusione, se oltre alla serie di perfusione è disponibile anche una serie di dati di diffusione.

Contattaci
  • Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla