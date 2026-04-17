Philips SmartSpeed offre qualità delle immagini e velocità di acquisizione. Per natura, le scansioni DWI presentano un rapporto segnale-rumore (SNR) basso a causa del decadimento dello stesso dovuto ai gradienti di codifica della diffusione applicati. Per garantire una qualità dell'immagine adeguata sono coinvolte più direzioni di diffusione, situazione che può richiedere molto tempo. Con Philips SmartSpeed Diffusion, la tecnologia DWI è integrata nel motore Philips SmartSpeed per ridurre il tempo di scansione e migliorare l'SNR delle singole misurazioni DWI*.