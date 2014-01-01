Ingenia 1.5T Evolution Migliora le prestazioni e la sicurezza del tuo sistema RM

Ingenia 1.5T Evolution¹ è in grado di migliorare le prestazioni con le innovative soluzioni SmartWorkflow che includono la tecnologia di rilevamento del paziente basata sull'intelligenza artificiale, la guida in sala e l'automazione degli esami. Compressed SENSE consente di eseguire scansioni fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente invariata, sia nelle scansioni 2D che 3D e per tutte le regioni anatomiche². Un'esperienza positiva per il paziente è supportata da un'esperienza audiovisiva coinvolgente che tranquillizza e guida i pazienti durante gli esami RM. Fornisce inoltre affidabilità clinica, con immagini di alta qualità coerenti e riproducibili anche in anatomie complesse.