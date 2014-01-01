Ingenia 1.5T Evolution

Ingenia 1.5T Evolution¹ è in grado di migliorare le prestazioni con le innovative soluzioni SmartWorkflow che includono la tecnologia di rilevamento del paziente basata sull'intelligenza artificiale, la guida in sala e l'automazione degli esami. Compressed SENSE consente di eseguire scansioni fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente invariata, sia nelle scansioni 2D che 3D e per tutte le regioni anatomiche². Un'esperienza positiva per il paziente è supportata da un'esperienza audiovisiva coinvolgente che tranquillizza e guida i pazienti durante gli esami RM. Fornisce inoltre affidabilità clinica, con immagini di alta qualità coerenti e riproducibili anche in anatomie complesse.
Imaging rapido, uniforme, completo e con soppressione del grasso consistente
Fornisce contemporaneamente fino a quattro tipi di immagini in una singola scansione, tra cui contrasti con/senza soppressione del grasso, con tempi di scansione e risoluzione ordinari; è possibile sostituire facilmente le scansioni TSE ordinarie con questa soluzione. mDIXON XD TSE consente all’utente di potenziare le proprie strategie di imaging, semplificando le procedure TSE di routine.
Fornisce contemporaneamente fino a quattro tipi di immagini in una singola scansione, tra cui contrasti con/senza soppressione del grasso, con tempi di scansione e risoluzione ordinari; è possibile sostituire facilmente le scansioni TSE ordinarie con questa soluzione. mDIXON XD TSE consente all’utente di potenziare le proprie strategie di imaging, semplificando le procedure TSE di routine.
Fornisce contemporaneamente fino a quattro tipi di immagini in una singola scansione, tra cui contrasti con/senza soppressione del grasso, con tempi di scansione e risoluzione ordinari; è possibile sostituire facilmente le scansioni TSE ordinarie con questa soluzione. mDIXON XD TSE consente all’utente di potenziare le proprie strategie di imaging, semplificando le procedure TSE di routine.
Fornisce contemporaneamente fino a quattro tipi di immagini in una singola scansione, tra cui contrasti con/senza soppressione del grasso, con tempi di scansione e risoluzione ordinari; è possibile sostituire facilmente le scansioni TSE ordinarie con questa soluzione. mDIXON XD TSE consente all’utente di potenziare le proprie strategie di imaging, semplificando le procedure TSE di routine.
Esami RM fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente equivalente²
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile per recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile per recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile per recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile per recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Velocità senza compromessi
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Imaging rapido, uniforme, completo e con soppressione del grasso consistente
Fornisce contemporaneamente fino a quattro tipi di immagini in una singola scansione, tra cui contrasti con/senza soppressione del grasso, con tempi di scansione e risoluzione ordinari; è possibile sostituire facilmente le scansioni TSE ordinarie con questa soluzione. mDIXON XD TSE consente all’utente di potenziare le proprie strategie di imaging, semplificando le procedure TSE di routine.
Fornisce contemporaneamente fino a quattro tipi di immagini in una singola scansione, tra cui contrasti con/senza soppressione del grasso, con tempi di scansione e risoluzione ordinari; è possibile sostituire facilmente le scansioni TSE ordinarie con questa soluzione. mDIXON XD TSE consente all’utente di potenziare le proprie strategie di imaging, semplificando le procedure TSE di routine.
Fornisce contemporaneamente fino a quattro tipi di immagini in una singola scansione, tra cui contrasti con/senza soppressione del grasso, con tempi di scansione e risoluzione ordinari; è possibile sostituire facilmente le scansioni TSE ordinarie con questa soluzione. mDIXON XD TSE consente all’utente di potenziare le proprie strategie di imaging, semplificando le procedure TSE di routine.
Fornisce contemporaneamente fino a quattro tipi di immagini in una singola scansione, tra cui contrasti con/senza soppressione del grasso, con tempi di scansione e risoluzione ordinari; è possibile sostituire facilmente le scansioni TSE ordinarie con questa soluzione. mDIXON XD TSE consente all’utente di potenziare le proprie strategie di imaging, semplificando le procedure TSE di routine.
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile per recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile per recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile per recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile per recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Velocità senza compromessi
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Specifiche Tecniche
Sistema magnete Xtend
Sistema magnete Xtend
Diametro apertura tunnel
70
cm
Peso magnete
3060
Kg
FOV massimo
55
cm
Omogeneità tipica a 45 cm DSV
≤0,9
ppm
Tecnologia HeliumSave
Sì (zero boil-off)
* Tasso di boil-off criogenico in condizioni normali di scansione
0,0
l/hr
Gradienti Omega
Gradienti Omega
Ampiezza max per ogni asse
33 mT/m
Velocità di risposta max per ogni asse
120 T/m/s
Gradienti Omega HP
Gradienti Omega HP
Ampiezza max per ogni asse
45 mT/m
Velocità di risposta max per ogni asse
200 T/m/s
Ricezione RF
Ricezione RF
Numero di canali indipendenti in ricezione
Indipendente dai canali
Posizione del convertitore del segnale da analogico a digitale (ADC)
All'interno della bobina, vicino agli elementi di ricezione
1 Ingenia 1.5T Evolution è una configurazione speciale del prodotto registrato Ingenia 1.5T.
2 Rispetto alle scansioni Philips senza Compressed SENSE.
3 Le dinamiche vengono ricostruite alla risoluzione temporale prescritta e contengono dati provenienti dai punti temporali precedenti e successivi.
4 Rispetto a eTHRIVE nei soggetti non in grado di trattenere il respiro.
5 Verificare la compatibilità con l'organizzazione locale di Philips.
6 5,6 m in caso di corsa completa della lunghezza del piano portapaziente.
8. La tecnologia Adaptive-C-SENSE utilizzata da SmartSpeed ha vinto la fastMRI Challenge 2019 frutto della collaborazione tra Facebook e New York Langone Health
9. Rispetto a Philips SENSE
10. In media, misurato su un campione di siti in cui sono installati sistemi RM Philips
11. Rispetto a una workstation
12. In base alla definizione di intelligenza artificiale di EU High-Level Expert Group
