Philips SmartSpeed offre qualità delle immagini e velocità di acquisizione senza compromessi. Per natura, le scansioni DWI presentano un rapporto segnale-rumore (SNR) basso a causa del decadimento dello stesso dovuto ai gradienti di codifica di diffusione applicati. Per garantire una qualità dell'immagine adeguata sono coinvolte più direzioni di diffusione, situazione che può richiedere molto tempo. Con Philips SmartSpeed Diffusion, la tecnologia DWI è integrata nel motore Philips SmartSpeed per ridurre il tempo di scansione e migliorare il SNR delle singole misurazioni DWI*.
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.