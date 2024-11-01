Philips SmartSpeed offre un imaging rapido e di alta qualità per un'ampia gamma di pazienti, inclusi quelli che provano dolore e che faticano a rimane in posizione. Philips SmartSpeed MotionFree utilizza consolidate tecniche di imaging 2D non cartesiano, senza artefatti da movimento per acquisire immagini del corpo in tempi rapidi e senza artefatti da movimento. Riduce gli artefatti causati da movimenti generici, legati alla respirazione e alla pulsatilità in più del 90% dei casi rispetto all'imaging cartesiano.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.