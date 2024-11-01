Philips SmartSpeed offre qualità delle immagini e velocità di acquisizione senza compromessi. Utilizza il motore di accelerazione Compressed SENSE per ridurre il tempo di scansione e un algoritmo di intelligenza artificiale pluripremiato applicato direttamente alla sorgente della catena di ricostruzione RM per ottimizzare le informazioni e garantire una qualità immagine eccellente per l'imaging del corpo. Philips SmartSpeed può essere utilizzato in sequenze 2D e 3D e per le pesature di tutti i distretti anatomici. Supporta il 97% delle attuali protocolli clinici di RM* per soddisfare le esigenze di imaging della maggior parte dei pazienti.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.