MRCAT Pelvis consente di pianificare la radioterapia utilizzando esclusivamente la RM come unica soluzione. All'interno di un solo esame RM, MRAT Perlvis offre un livello eccellente di contrasto dei tessuti molli per il bersaglio e di delineazione degli OAR, nonché unità Hounsfield continue per i calcoli della dose. I dati MRCAT (acronimo di MR for Calculating ATtenuation, RM per attenuazione del calcolo) possono essere utilizzati per l'esportazione in sistemi di pianificazione del trattamento per calcoli della dose equivalenti alla TC**. Inoltre, l'imaging basato su RM consente il posizionamento basato su CBCT secondo un contrasto dei tessuti molli, dall'aspetto tipico della TC.