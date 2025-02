Sensore SpO₂ a ditale riutilizzabile pediatrico/per adulti di corporatura minuta

Philips M1192A è un sensore SpO₂ a ditale riutilizzabile pensato in modo specifico per dita minute, indicato per pazienti pediatrici e adulti di corporatura minuta di peso compreso tra 15 e 50 kg. In silicone, è resistente e non è fabbricato con lattice. Il sensore è coperto da una garanzia completa.* *Per informazioni sulla garanzia, contattare l'organizzazione locale di Philips.

Visualizza prodotto