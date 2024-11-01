Il sistema per guida di precisione SyncVision ottimizza la valutazione della lesione, semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso e consente un'erogazione precisa della terapia in sinergia con il flusso esistente delle immagini fluoroscopiche.
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Con la co-registrazione iFR non c'è bisogno di farmaci iperemici, non c'è bisogno di dispositivi pullback che richiedono tempo e non c'è bisogno di congetture. Effettua misurazioni della lunghezza senza un ingombrante dispositivo di ritiro. Pianifica la tua procedura con una guida fisiologica.
iFR Co-registration
Con la co-registrazione iFR non c'è bisogno di farmaci iperemici, non c'è bisogno di dispositivi pullback che richiedono tempo e non c'è bisogno di congetture. Effettua misurazioni della lunghezza senza un ingombrante dispositivo di ritiro. Pianifica la tua procedura con una guida fisiologica.
iFR Co-registration
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Ottimizzazione del vaso
Angio+ per l'ottimizzazione del vaso
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del vaso garantisce chiarezza nella visualizzazione dei vasi (per esempio vasi tortuosi o sovrapposti e lesioni altamente stenotiche) e può ridurre il numero delle visualizzazioni richieste durante la diagnosi o la terapia.
Angio+ per l'ottimizzazione del vaso
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del vaso garantisce chiarezza nella visualizzazione dei vasi (per esempio vasi tortuosi o sovrapposti e lesioni altamente stenotiche) e può ridurre il numero delle visualizzazioni richieste durante la diagnosi o la terapia.
Angio+ per l'ottimizzazione del vaso
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del vaso garantisce chiarezza nella visualizzazione dei vasi (per esempio vasi tortuosi o sovrapposti e lesioni altamente stenotiche) e può ridurre il numero delle visualizzazioni richieste durante la diagnosi o la terapia.
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del vaso garantisce chiarezza nella visualizzazione dei vasi (per esempio vasi tortuosi o sovrapposti e lesioni altamente stenotiche) e può ridurre il numero delle visualizzazioni richieste durante la diagnosi o la terapia.
QCA (analisi coronarica quantitativa) mediante SyncVision
Analisi coronarica quantitativa
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'analisi coronarica quantitativa calcola automaticamente in tempo reale le dimensioni del lume e della stenosi.
Analisi coronarica quantitativa
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'analisi coronarica quantitativa calcola automaticamente in tempo reale le dimensioni del lume e della stenosi.
Analisi coronarica quantitativa
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QCA (analisi coronarica quantitativa) mediante SyncVision
Analisi coronarica quantitativa
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'analisi coronarica quantitativa calcola automaticamente in tempo reale le dimensioni del lume e della stenosi.
Localizzazione della co-registrazione su SyncVision
Localizzazione della co-registrazione IVUS su SyncVision
L'applicazione per la co-registrazione IVUS su SyncVision co-registra la posizione dell'immagine IVUS sull'angiogramma e fornisce misurazioni semplici della lunghezza e dell'area, con un pullback IVUS manuale.
Localizzazione della co-registrazione IVUS su SyncVision
L'applicazione per la co-registrazione IVUS su SyncVision co-registra la posizione dell'immagine IVUS sull'angiogramma e fornisce misurazioni semplici della lunghezza e dell'area, con un pullback IVUS manuale.
Localizzazione della co-registrazione IVUS su SyncVision
L'applicazione per la co-registrazione IVUS su SyncVision co-registra la posizione dell'immagine IVUS sull'angiogramma e fornisce misurazioni semplici della lunghezza e dell'area, con un pullback IVUS manuale.
Localizzazione della co-registrazione su SyncVision
Localizzazione della co-registrazione IVUS su SyncVision
L'applicazione per la co-registrazione IVUS su SyncVision co-registra la posizione dell'immagine IVUS sull'angiogramma e fornisce misurazioni semplici della lunghezza e dell'area, con un pullback IVUS manuale.
Co-registrazione IVUS: misurazione
Semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso/la misurazione del vaso
La co-registrazione IVUS fornisce misurazioni semplici della lunghezza con un pullback IVUS manuale e misurazioni dell'area/del diametro per una determinazione precisa delle dimensioni dello stent. Questa caratteristica consente anche la visualizzazione automatizzata in tempo reale affiancata delle immagini IVUS e angiografiche co-registrate, al fine di contribuire a correlare i punti di repere critici e anatomici specialmente nei casi complessi, come le biforcazioni.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso/la misurazione del vaso
La co-registrazione IVUS fornisce misurazioni semplici della lunghezza con un pullback IVUS manuale e misurazioni dell'area/del diametro per una determinazione precisa delle dimensioni dello stent. Questa caratteristica consente anche la visualizzazione automatizzata in tempo reale affiancata delle immagini IVUS e angiografiche co-registrate, al fine di contribuire a correlare i punti di repere critici e anatomici specialmente nei casi complessi, come le biforcazioni.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso/la misurazione del vaso
La co-registrazione IVUS fornisce misurazioni semplici della lunghezza con un pullback IVUS manuale e misurazioni dell'area/del diametro per una determinazione precisa delle dimensioni dello stent. Questa caratteristica consente anche la visualizzazione automatizzata in tempo reale affiancata delle immagini IVUS e angiografiche co-registrate, al fine di contribuire a correlare i punti di repere critici e anatomici specialmente nei casi complessi, come le biforcazioni.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso/la misurazione del vaso
La co-registrazione IVUS fornisce misurazioni semplici della lunghezza con un pullback IVUS manuale e misurazioni dell'area/del diametro per una determinazione precisa delle dimensioni dello stent. Questa caratteristica consente anche la visualizzazione automatizzata in tempo reale affiancata delle immagini IVUS e angiografiche co-registrate, al fine di contribuire a correlare i punti di repere critici e anatomici specialmente nei casi complessi, come le biforcazioni.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Posizionamento del dispositivo
Angio+ per il posizionamento del dispositivo
Lo strumento Angio+ di SyncVision per il posizionamento del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata della posizione del dispositivo all'interno del vaso ed è ideato per contribuire a ridurre il rischio di mancata copertura dell'area malata (geographic miss), che i dati degli studi suggeriscono possa verificarsi nel 66,5% delle PCI.¹
Angio+ per il posizionamento del dispositivo
Lo strumento Angio+ di SyncVision per il posizionamento del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata della posizione del dispositivo all'interno del vaso ed è ideato per contribuire a ridurre il rischio di mancata copertura dell'area malata (geographic miss), che i dati degli studi suggeriscono possa verificarsi nel 66,5% delle PCI.¹
Angio+ per il posizionamento del dispositivo
Lo strumento Angio+ di SyncVision per il posizionamento del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata della posizione del dispositivo all'interno del vaso ed è ideato per contribuire a ridurre il rischio di mancata copertura dell'area malata (geographic miss), che i dati degli studi suggeriscono possa verificarsi nel 66,5% delle PCI.¹
Lo strumento Angio+ di SyncVision per il posizionamento del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata della posizione del dispositivo all'interno del vaso ed è ideato per contribuire a ridurre il rischio di mancata copertura dell'area malata (geographic miss), che i dati degli studi suggeriscono possa verificarsi nel 66,5% delle PCI.¹
Indicazione di movimento del dispositivo
Ancoraggio da zona sana a zona sana
La guida mediante ecografia intravascolare è utile per confermare l'ancoraggio da zona sana a zona sana, secondo la ricerca clinica.³
Ancoraggio da zona sana a zona sana
La guida mediante ecografia intravascolare è utile per confermare l'ancoraggio da zona sana a zona sana, secondo la ricerca clinica.³
Ancoraggio da zona sana a zona sana
La guida mediante ecografia intravascolare è utile per confermare l'ancoraggio da zona sana a zona sana, secondo la ricerca clinica.³
La guida mediante ecografia intravascolare è utile per confermare l'ancoraggio da zona sana a zona sana, secondo la ricerca clinica.³
Gonfiaggio del dispositivo
Angio+ per il gonfiaggio del dispositivo
Angio+ di SyncVision per il gonfiaggio del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata del palloncino per osservarne il gonfiaggio adeguato. Il trattamento cardiovascolare di successo si basa su un adeguato gonfiaggio del palloncino e una visualizzazione ottimizzata può contribuire a stabilire il corretto funzionamento del gonfiaggio.⁸
Angio+ per il gonfiaggio del dispositivo
Angio+ di SyncVision per il gonfiaggio del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata del palloncino per osservarne il gonfiaggio adeguato. Il trattamento cardiovascolare di successo si basa su un adeguato gonfiaggio del palloncino e una visualizzazione ottimizzata può contribuire a stabilire il corretto funzionamento del gonfiaggio.⁸
Angio+ per il gonfiaggio del dispositivo
Angio+ di SyncVision per il gonfiaggio del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata del palloncino per osservarne il gonfiaggio adeguato. Il trattamento cardiovascolare di successo si basa su un adeguato gonfiaggio del palloncino e una visualizzazione ottimizzata può contribuire a stabilire il corretto funzionamento del gonfiaggio.⁸
Angio+ di SyncVision per il gonfiaggio del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata del palloncino per osservarne il gonfiaggio adeguato. Il trattamento cardiovascolare di successo si basa su un adeguato gonfiaggio del palloncino e una visualizzazione ottimizzata può contribuire a stabilire il corretto funzionamento del gonfiaggio.⁸
Ottimizzazione del dispositivo
Angio+ per l'ottimizzazione del dispositivo
Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del dispositivo consente una migliore visualizzazione dell'espansione dello stent sotto fluoroscopia, al fine di contribuire a garantire il rilascio adeguato e l'esatto posizionamento e apertura.
Angio+ per l'ottimizzazione del dispositivo
Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del dispositivo consente una migliore visualizzazione dell'espansione dello stent sotto fluoroscopia, al fine di contribuire a garantire il rilascio adeguato e l'esatto posizionamento e apertura.
Angio+ per l'ottimizzazione del dispositivo
Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del dispositivo consente una migliore visualizzazione dell'espansione dello stent sotto fluoroscopia, al fine di contribuire a garantire il rilascio adeguato e l'esatto posizionamento e apertura.
Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del dispositivo consente una migliore visualizzazione dell'espansione dello stent sotto fluoroscopia, al fine di contribuire a garantire il rilascio adeguato e l'esatto posizionamento e apertura.
Soddisfa le esigenze in fatto di imaging
Ottimizza e semplifica la terapia
SyncVision migliora la valutazione della lesione grazie alla co-registrazione e all'ottimizzazione del vaso, semplificando il rilevamento delle dimensioni del vaso con un'analisi coronarica quantitativa (QCA) in tempo reale e con una semplice misurazione di lunghezza/area/diametro. SyncVision consente un'erogazione precisa della terapia grazie al rilevamento del dispositivo mediante Angio+, offrendo stabilizzazione e ottimizzazione dell'immagine in tempo reale, elaborazione in tempo reale dell'immagine post-acquisizione e IVUS, al fine di assistere nella conferma.
Ottimizza e semplifica la terapia
SyncVision migliora la valutazione della lesione grazie alla co-registrazione e all'ottimizzazione del vaso, semplificando il rilevamento delle dimensioni del vaso con un'analisi coronarica quantitativa (QCA) in tempo reale e con una semplice misurazione di lunghezza/area/diametro. SyncVision consente un'erogazione precisa della terapia grazie al rilevamento del dispositivo mediante Angio+, offrendo stabilizzazione e ottimizzazione dell'immagine in tempo reale, elaborazione in tempo reale dell'immagine post-acquisizione e IVUS, al fine di assistere nella conferma.
Ottimizza e semplifica la terapia
SyncVision migliora la valutazione della lesione grazie alla co-registrazione e all'ottimizzazione del vaso, semplificando il rilevamento delle dimensioni del vaso con un'analisi coronarica quantitativa (QCA) in tempo reale e con una semplice misurazione di lunghezza/area/diametro. SyncVision consente un'erogazione precisa della terapia grazie al rilevamento del dispositivo mediante Angio+, offrendo stabilizzazione e ottimizzazione dell'immagine in tempo reale, elaborazione in tempo reale dell'immagine post-acquisizione e IVUS, al fine di assistere nella conferma.
SyncVision migliora la valutazione della lesione grazie alla co-registrazione e all'ottimizzazione del vaso, semplificando il rilevamento delle dimensioni del vaso con un'analisi coronarica quantitativa (QCA) in tempo reale e con una semplice misurazione di lunghezza/area/diametro. SyncVision consente un'erogazione precisa della terapia grazie al rilevamento del dispositivo mediante Angio+, offrendo stabilizzazione e ottimizzazione dell'immagine in tempo reale, elaborazione in tempo reale dell'immagine post-acquisizione e IVUS, al fine di assistere nella conferma.
L'IVUS valuta la malattia
L'IVUS assiste nella valutazione della patologia
L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.
L'IVUS assiste nella valutazione della patologia
L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.
L'IVUS assiste nella valutazione della patologia
L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.
L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.
Riserva frazionale di flusso
Misurazione della riserva frazionale di flusso
Svariati studi clinici dimostrano che la valutazione della lesione fisiologica mediante la FFR al fine di guidare la PCI di routine è superiore all'attuale trattamento sotto guida angiografica. Questo rapporto misurato rappresenta la potenziale riduzione del flusso coronarico distale alla stenosi coronarica.¹⁴
Misurazione della riserva frazionale di flusso
Svariati studi clinici dimostrano che la valutazione della lesione fisiologica mediante la FFR al fine di guidare la PCI di routine è superiore all'attuale trattamento sotto guida angiografica. Questo rapporto misurato rappresenta la potenziale riduzione del flusso coronarico distale alla stenosi coronarica.¹⁴
Misurazione della riserva frazionale di flusso
Svariati studi clinici dimostrano che la valutazione della lesione fisiologica mediante la FFR al fine di guidare la PCI di routine è superiore all'attuale trattamento sotto guida angiografica. Questo rapporto misurato rappresenta la potenziale riduzione del flusso coronarico distale alla stenosi coronarica.¹⁴
Svariati studi clinici dimostrano che la valutazione della lesione fisiologica mediante la FFR al fine di guidare la PCI di routine è superiore all'attuale trattamento sotto guida angiografica. Questo rapporto misurato rappresenta la potenziale riduzione del flusso coronarico distale alla stenosi coronarica.¹⁴
Modalità iFR
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro fornendo una misurazione senza iperemia al fine di valutare la significatività della lesione in appena cinque battiti cardiaci. La modalità iFR proprietaria di Philips Volcano dispone di una notevole quantità di evidenze cliniche, con più di 9.000 pazienti arruolati in numerosi studi e articoli pubblicati su riviste con revisione fra pari.¹³
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro fornendo una misurazione senza iperemia al fine di valutare la significatività della lesione in appena cinque battiti cardiaci. La modalità iFR proprietaria di Philips Volcano dispone di una notevole quantità di evidenze cliniche, con più di 9.000 pazienti arruolati in numerosi studi e articoli pubblicati su riviste con revisione fra pari.¹³
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro fornendo una misurazione senza iperemia al fine di valutare la significatività della lesione in appena cinque battiti cardiaci. La modalità iFR proprietaria di Philips Volcano dispone di una notevole quantità di evidenze cliniche, con più di 9.000 pazienti arruolati in numerosi studi e articoli pubblicati su riviste con revisione fra pari.¹³
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro fornendo una misurazione senza iperemia al fine di valutare la significatività della lesione in appena cinque battiti cardiaci. La modalità iFR proprietaria di Philips Volcano dispone di una notevole quantità di evidenze cliniche, con più di 9.000 pazienti arruolati in numerosi studi e articoli pubblicati su riviste con revisione fra pari.¹³
Pullback di iFR Scout
Pullback di iFR Scout
La tecnologia pullback di iFR Scout mostra il gradiente più significativo nella lesione a metà del vaso, con una patologia prossimale diffusa.
Pullback di iFR Scout
La tecnologia pullback di iFR Scout mostra il gradiente più significativo nella lesione a metà del vaso, con una patologia prossimale diffusa.
Pullback di iFR Scout
La tecnologia pullback di iFR Scout mostra il gradiente più significativo nella lesione a metà del vaso, con una patologia prossimale diffusa.
Con la co-registrazione iFR non c'è bisogno di farmaci iperemici, non c'è bisogno di dispositivi pullback che richiedono tempo e non c'è bisogno di congetture. Effettua misurazioni della lunghezza senza un ingombrante dispositivo di ritiro. Pianifica la tua procedura con una guida fisiologica.
iFR Co-registration
Con la co-registrazione iFR non c'è bisogno di farmaci iperemici, non c'è bisogno di dispositivi pullback che richiedono tempo e non c'è bisogno di congetture. Effettua misurazioni della lunghezza senza un ingombrante dispositivo di ritiro. Pianifica la tua procedura con una guida fisiologica.
iFR Co-registration
Con la co-registrazione iFR non c'è bisogno di farmaci iperemici, non c'è bisogno di dispositivi pullback che richiedono tempo e non c'è bisogno di congetture. Effettua misurazioni della lunghezza senza un ingombrante dispositivo di ritiro. Pianifica la tua procedura con una guida fisiologica.
Con la co-registrazione iFR non c'è bisogno di farmaci iperemici, non c'è bisogno di dispositivi pullback che richiedono tempo e non c'è bisogno di congetture. Effettua misurazioni della lunghezza senza un ingombrante dispositivo di ritiro. Pianifica la tua procedura con una guida fisiologica.
Ottimizzazione del vaso
Angio+ per l'ottimizzazione del vaso
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del vaso garantisce chiarezza nella visualizzazione dei vasi (per esempio vasi tortuosi o sovrapposti e lesioni altamente stenotiche) e può ridurre il numero delle visualizzazioni richieste durante la diagnosi o la terapia.
Angio+ per l'ottimizzazione del vaso
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del vaso garantisce chiarezza nella visualizzazione dei vasi (per esempio vasi tortuosi o sovrapposti e lesioni altamente stenotiche) e può ridurre il numero delle visualizzazioni richieste durante la diagnosi o la terapia.
Angio+ per l'ottimizzazione del vaso
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del vaso garantisce chiarezza nella visualizzazione dei vasi (per esempio vasi tortuosi o sovrapposti e lesioni altamente stenotiche) e può ridurre il numero delle visualizzazioni richieste durante la diagnosi o la terapia.
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del vaso garantisce chiarezza nella visualizzazione dei vasi (per esempio vasi tortuosi o sovrapposti e lesioni altamente stenotiche) e può ridurre il numero delle visualizzazioni richieste durante la diagnosi o la terapia.
QCA (analisi coronarica quantitativa) mediante SyncVision
Analisi coronarica quantitativa
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'analisi coronarica quantitativa calcola automaticamente in tempo reale le dimensioni del lume e della stenosi.
Analisi coronarica quantitativa
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'analisi coronarica quantitativa calcola automaticamente in tempo reale le dimensioni del lume e della stenosi.
Analisi coronarica quantitativa
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'analisi coronarica quantitativa calcola automaticamente in tempo reale le dimensioni del lume e della stenosi.
QCA (analisi coronarica quantitativa) mediante SyncVision
Analisi coronarica quantitativa
Lo strumento Angio+ di SyncVision per l'analisi coronarica quantitativa calcola automaticamente in tempo reale le dimensioni del lume e della stenosi.
Localizzazione della co-registrazione su SyncVision
Localizzazione della co-registrazione IVUS su SyncVision
L'applicazione per la co-registrazione IVUS su SyncVision co-registra la posizione dell'immagine IVUS sull'angiogramma e fornisce misurazioni semplici della lunghezza e dell'area, con un pullback IVUS manuale.
Localizzazione della co-registrazione IVUS su SyncVision
L'applicazione per la co-registrazione IVUS su SyncVision co-registra la posizione dell'immagine IVUS sull'angiogramma e fornisce misurazioni semplici della lunghezza e dell'area, con un pullback IVUS manuale.
Localizzazione della co-registrazione IVUS su SyncVision
L'applicazione per la co-registrazione IVUS su SyncVision co-registra la posizione dell'immagine IVUS sull'angiogramma e fornisce misurazioni semplici della lunghezza e dell'area, con un pullback IVUS manuale.
Localizzazione della co-registrazione su SyncVision
Localizzazione della co-registrazione IVUS su SyncVision
L'applicazione per la co-registrazione IVUS su SyncVision co-registra la posizione dell'immagine IVUS sull'angiogramma e fornisce misurazioni semplici della lunghezza e dell'area, con un pullback IVUS manuale.
Co-registrazione IVUS: misurazione
Semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso/la misurazione del vaso
La co-registrazione IVUS fornisce misurazioni semplici della lunghezza con un pullback IVUS manuale e misurazioni dell'area/del diametro per una determinazione precisa delle dimensioni dello stent. Questa caratteristica consente anche la visualizzazione automatizzata in tempo reale affiancata delle immagini IVUS e angiografiche co-registrate, al fine di contribuire a correlare i punti di repere critici e anatomici specialmente nei casi complessi, come le biforcazioni.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso/la misurazione del vaso
La co-registrazione IVUS fornisce misurazioni semplici della lunghezza con un pullback IVUS manuale e misurazioni dell'area/del diametro per una determinazione precisa delle dimensioni dello stent. Questa caratteristica consente anche la visualizzazione automatizzata in tempo reale affiancata delle immagini IVUS e angiografiche co-registrate, al fine di contribuire a correlare i punti di repere critici e anatomici specialmente nei casi complessi, come le biforcazioni.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso/la misurazione del vaso
La co-registrazione IVUS fornisce misurazioni semplici della lunghezza con un pullback IVUS manuale e misurazioni dell'area/del diametro per una determinazione precisa delle dimensioni dello stent. Questa caratteristica consente anche la visualizzazione automatizzata in tempo reale affiancata delle immagini IVUS e angiografiche co-registrate, al fine di contribuire a correlare i punti di repere critici e anatomici specialmente nei casi complessi, come le biforcazioni.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso/la misurazione del vaso
La co-registrazione IVUS fornisce misurazioni semplici della lunghezza con un pullback IVUS manuale e misurazioni dell'area/del diametro per una determinazione precisa delle dimensioni dello stent. Questa caratteristica consente anche la visualizzazione automatizzata in tempo reale affiancata delle immagini IVUS e angiografiche co-registrate, al fine di contribuire a correlare i punti di repere critici e anatomici specialmente nei casi complessi, come le biforcazioni.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Posizionamento del dispositivo
Angio+ per il posizionamento del dispositivo
Lo strumento Angio+ di SyncVision per il posizionamento del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata della posizione del dispositivo all'interno del vaso ed è ideato per contribuire a ridurre il rischio di mancata copertura dell'area malata (geographic miss), che i dati degli studi suggeriscono possa verificarsi nel 66,5% delle PCI.¹
Angio+ per il posizionamento del dispositivo
Lo strumento Angio+ di SyncVision per il posizionamento del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata della posizione del dispositivo all'interno del vaso ed è ideato per contribuire a ridurre il rischio di mancata copertura dell'area malata (geographic miss), che i dati degli studi suggeriscono possa verificarsi nel 66,5% delle PCI.¹
Angio+ per il posizionamento del dispositivo
Lo strumento Angio+ di SyncVision per il posizionamento del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata della posizione del dispositivo all'interno del vaso ed è ideato per contribuire a ridurre il rischio di mancata copertura dell'area malata (geographic miss), che i dati degli studi suggeriscono possa verificarsi nel 66,5% delle PCI.¹
Lo strumento Angio+ di SyncVision per il posizionamento del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata della posizione del dispositivo all'interno del vaso ed è ideato per contribuire a ridurre il rischio di mancata copertura dell'area malata (geographic miss), che i dati degli studi suggeriscono possa verificarsi nel 66,5% delle PCI.¹
Indicazione di movimento del dispositivo
Ancoraggio da zona sana a zona sana
La guida mediante ecografia intravascolare è utile per confermare l'ancoraggio da zona sana a zona sana, secondo la ricerca clinica.³
Ancoraggio da zona sana a zona sana
La guida mediante ecografia intravascolare è utile per confermare l'ancoraggio da zona sana a zona sana, secondo la ricerca clinica.³
Ancoraggio da zona sana a zona sana
La guida mediante ecografia intravascolare è utile per confermare l'ancoraggio da zona sana a zona sana, secondo la ricerca clinica.³
La guida mediante ecografia intravascolare è utile per confermare l'ancoraggio da zona sana a zona sana, secondo la ricerca clinica.³
Gonfiaggio del dispositivo
Angio+ per il gonfiaggio del dispositivo
Angio+ di SyncVision per il gonfiaggio del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata del palloncino per osservarne il gonfiaggio adeguato. Il trattamento cardiovascolare di successo si basa su un adeguato gonfiaggio del palloncino e una visualizzazione ottimizzata può contribuire a stabilire il corretto funzionamento del gonfiaggio.⁸
Angio+ per il gonfiaggio del dispositivo
Angio+ di SyncVision per il gonfiaggio del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata del palloncino per osservarne il gonfiaggio adeguato. Il trattamento cardiovascolare di successo si basa su un adeguato gonfiaggio del palloncino e una visualizzazione ottimizzata può contribuire a stabilire il corretto funzionamento del gonfiaggio.⁸
Angio+ per il gonfiaggio del dispositivo
Angio+ di SyncVision per il gonfiaggio del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata del palloncino per osservarne il gonfiaggio adeguato. Il trattamento cardiovascolare di successo si basa su un adeguato gonfiaggio del palloncino e una visualizzazione ottimizzata può contribuire a stabilire il corretto funzionamento del gonfiaggio.⁸
Angio+ di SyncVision per il gonfiaggio del dispositivo consente una visualizzazione ottimizzata del palloncino per osservarne il gonfiaggio adeguato. Il trattamento cardiovascolare di successo si basa su un adeguato gonfiaggio del palloncino e una visualizzazione ottimizzata può contribuire a stabilire il corretto funzionamento del gonfiaggio.⁸
Ottimizzazione del dispositivo
Angio+ per l'ottimizzazione del dispositivo
Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del dispositivo consente una migliore visualizzazione dell'espansione dello stent sotto fluoroscopia, al fine di contribuire a garantire il rilascio adeguato e l'esatto posizionamento e apertura.
Angio+ per l'ottimizzazione del dispositivo
Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del dispositivo consente una migliore visualizzazione dell'espansione dello stent sotto fluoroscopia, al fine di contribuire a garantire il rilascio adeguato e l'esatto posizionamento e apertura.
Angio+ per l'ottimizzazione del dispositivo
Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del dispositivo consente una migliore visualizzazione dell'espansione dello stent sotto fluoroscopia, al fine di contribuire a garantire il rilascio adeguato e l'esatto posizionamento e apertura.
Angio+ di SyncVision per l'ottimizzazione del dispositivo consente una migliore visualizzazione dell'espansione dello stent sotto fluoroscopia, al fine di contribuire a garantire il rilascio adeguato e l'esatto posizionamento e apertura.
Soddisfa le esigenze in fatto di imaging
Ottimizza e semplifica la terapia
SyncVision migliora la valutazione della lesione grazie alla co-registrazione e all'ottimizzazione del vaso, semplificando il rilevamento delle dimensioni del vaso con un'analisi coronarica quantitativa (QCA) in tempo reale e con una semplice misurazione di lunghezza/area/diametro. SyncVision consente un'erogazione precisa della terapia grazie al rilevamento del dispositivo mediante Angio+, offrendo stabilizzazione e ottimizzazione dell'immagine in tempo reale, elaborazione in tempo reale dell'immagine post-acquisizione e IVUS, al fine di assistere nella conferma.
Ottimizza e semplifica la terapia
SyncVision migliora la valutazione della lesione grazie alla co-registrazione e all'ottimizzazione del vaso, semplificando il rilevamento delle dimensioni del vaso con un'analisi coronarica quantitativa (QCA) in tempo reale e con una semplice misurazione di lunghezza/area/diametro. SyncVision consente un'erogazione precisa della terapia grazie al rilevamento del dispositivo mediante Angio+, offrendo stabilizzazione e ottimizzazione dell'immagine in tempo reale, elaborazione in tempo reale dell'immagine post-acquisizione e IVUS, al fine di assistere nella conferma.
Ottimizza e semplifica la terapia
SyncVision migliora la valutazione della lesione grazie alla co-registrazione e all'ottimizzazione del vaso, semplificando il rilevamento delle dimensioni del vaso con un'analisi coronarica quantitativa (QCA) in tempo reale e con una semplice misurazione di lunghezza/area/diametro. SyncVision consente un'erogazione precisa della terapia grazie al rilevamento del dispositivo mediante Angio+, offrendo stabilizzazione e ottimizzazione dell'immagine in tempo reale, elaborazione in tempo reale dell'immagine post-acquisizione e IVUS, al fine di assistere nella conferma.
SyncVision migliora la valutazione della lesione grazie alla co-registrazione e all'ottimizzazione del vaso, semplificando il rilevamento delle dimensioni del vaso con un'analisi coronarica quantitativa (QCA) in tempo reale e con una semplice misurazione di lunghezza/area/diametro. SyncVision consente un'erogazione precisa della terapia grazie al rilevamento del dispositivo mediante Angio+, offrendo stabilizzazione e ottimizzazione dell'immagine in tempo reale, elaborazione in tempo reale dell'immagine post-acquisizione e IVUS, al fine di assistere nella conferma.
L'IVUS valuta la malattia
L'IVUS assiste nella valutazione della patologia
L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.
L'IVUS assiste nella valutazione della patologia
L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.
L'IVUS assiste nella valutazione della patologia
L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.
L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.
Riserva frazionale di flusso
Misurazione della riserva frazionale di flusso
Svariati studi clinici dimostrano che la valutazione della lesione fisiologica mediante la FFR al fine di guidare la PCI di routine è superiore all'attuale trattamento sotto guida angiografica. Questo rapporto misurato rappresenta la potenziale riduzione del flusso coronarico distale alla stenosi coronarica.¹⁴
Misurazione della riserva frazionale di flusso
Svariati studi clinici dimostrano che la valutazione della lesione fisiologica mediante la FFR al fine di guidare la PCI di routine è superiore all'attuale trattamento sotto guida angiografica. Questo rapporto misurato rappresenta la potenziale riduzione del flusso coronarico distale alla stenosi coronarica.¹⁴
Misurazione della riserva frazionale di flusso
Svariati studi clinici dimostrano che la valutazione della lesione fisiologica mediante la FFR al fine di guidare la PCI di routine è superiore all'attuale trattamento sotto guida angiografica. Questo rapporto misurato rappresenta la potenziale riduzione del flusso coronarico distale alla stenosi coronarica.¹⁴
Svariati studi clinici dimostrano che la valutazione della lesione fisiologica mediante la FFR al fine di guidare la PCI di routine è superiore all'attuale trattamento sotto guida angiografica. Questo rapporto misurato rappresenta la potenziale riduzione del flusso coronarico distale alla stenosi coronarica.¹⁴
Modalità iFR
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro fornendo una misurazione senza iperemia al fine di valutare la significatività della lesione in appena cinque battiti cardiaci. La modalità iFR proprietaria di Philips Volcano dispone di una notevole quantità di evidenze cliniche, con più di 9.000 pazienti arruolati in numerosi studi e articoli pubblicati su riviste con revisione fra pari.¹³
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro fornendo una misurazione senza iperemia al fine di valutare la significatività della lesione in appena cinque battiti cardiaci. La modalità iFR proprietaria di Philips Volcano dispone di una notevole quantità di evidenze cliniche, con più di 9.000 pazienti arruolati in numerosi studi e articoli pubblicati su riviste con revisione fra pari.¹³
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro fornendo una misurazione senza iperemia al fine di valutare la significatività della lesione in appena cinque battiti cardiaci. La modalità iFR proprietaria di Philips Volcano dispone di una notevole quantità di evidenze cliniche, con più di 9.000 pazienti arruolati in numerosi studi e articoli pubblicati su riviste con revisione fra pari.¹³
La modalità iFR semplifica il flusso di lavoro fornendo una misurazione senza iperemia al fine di valutare la significatività della lesione in appena cinque battiti cardiaci. La modalità iFR proprietaria di Philips Volcano dispone di una notevole quantità di evidenze cliniche, con più di 9.000 pazienti arruolati in numerosi studi e articoli pubblicati su riviste con revisione fra pari.¹³
Pullback di iFR Scout
Pullback di iFR Scout
La tecnologia pullback di iFR Scout mostra il gradiente più significativo nella lesione a metà del vaso, con una patologia prossimale diffusa.
Pullback di iFR Scout
La tecnologia pullback di iFR Scout mostra il gradiente più significativo nella lesione a metà del vaso, con una patologia prossimale diffusa.
Pullback di iFR Scout
La tecnologia pullback di iFR Scout mostra il gradiente più significativo nella lesione a metà del vaso, con una patologia prossimale diffusa.
1. Costa, Angiolillo DJ, Tannenbaum M, et al. Impact of Stent Deployment Procedural Factors on Long-term Effectiveness and Safety of Sirolimus-Eluting Stents (Final results of the Multicenter Prospective STLLR Trial). Am J Cardiol. 2008; 101(12):1704-1711.
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* Dati in archivio
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