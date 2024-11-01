Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST presenta una distanza di 2,5 mm dalla punta al trasduttore di imaging, ideata per valutare una parte maggiore del vaso rispetto ai cateteri standard, consentendo una visualizzazione più ravvicinata delle lesioni altamente stenotiche e dell'anatomia distale. Il catetere a punta corta entra in tutte le guide da 5 F e possiede tutte le caratteristiche del nostro vendutissimo modello Eagle Eye Platinum, compresi tecnologia plug and play, tre marker radiopachi, rivestimento idrofilo GlyDx e compatibilità con SyncVision.*
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La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
Plug and play per un imaging immediato
La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
Plug and play per un imaging immediato
La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
Manovrabilità nelle tortuosità
Migliorata manovrabilità nelle tortuosità
Il catetere Eagle Eye Platinum ST offre una migliorata manovrabilità attraverso le tortuosità rispetto al catetere Eagle Eye Platinum in un modello tortuoso simulato.*
Migliorata manovrabilità nelle tortuosità
Il catetere Eagle Eye Platinum ST offre una migliorata manovrabilità attraverso le tortuosità rispetto al catetere Eagle Eye Platinum in un modello tortuoso simulato.*
Migliorata manovrabilità nelle tortuosità
Il catetere Eagle Eye Platinum ST offre una migliorata manovrabilità attraverso le tortuosità rispetto al catetere Eagle Eye Platinum in un modello tortuoso simulato.*
Il catetere Eagle Eye Platinum ST offre una migliorata manovrabilità attraverso le tortuosità rispetto al catetere Eagle Eye Platinum in un modello tortuoso simulato.*
Rivestimento idrofilo GlyDx
Migliorata lubrificazione
Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
Migliorata lubrificazione
Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
Migliorata lubrificazione
Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
Valutazione di una porzione maggiore del vaso
Visualizzazione più ravvicinata
Il design con una punta più corta consente un ulteriore avanzamento del trasduttore in un vaso altamente stenotico o distale, consentendo di eseguire l'imaging più distalmente. Come il catetere Eagle Eye Platinum, il dispositivo possiede indicazioni per i vasi sia coronarici sia periferici.
Visualizzazione più ravvicinata
Il design con una punta più corta consente un ulteriore avanzamento del trasduttore in un vaso altamente stenotico o distale, consentendo di eseguire l'imaging più distalmente. Come il catetere Eagle Eye Platinum, il dispositivo possiede indicazioni per i vasi sia coronarici sia periferici.
Visualizzazione più ravvicinata
Il design con una punta più corta consente un ulteriore avanzamento del trasduttore in un vaso altamente stenotico o distale, consentendo di eseguire l'imaging più distalmente. Come il catetere Eagle Eye Platinum, il dispositivo possiede indicazioni per i vasi sia coronarici sia periferici.
Il design con una punta più corta consente un ulteriore avanzamento del trasduttore in un vaso altamente stenotico o distale, consentendo di eseguire l'imaging più distalmente. Come il catetere Eagle Eye Platinum, il dispositivo possiede indicazioni per i vasi sia coronarici sia periferici.
Basso profilo per casi complessi
Basso profilo per casi complessi
Come Eagle Eye Platinum, il modello ST è adatto per cateteri guida da 5 F con un diametro interno di 0,056" (1,42 mm). Il basso profilo e le zone di transizione sullo stelo consentono una maggiore libertà nei casi complessi in cui un catetere IVUS deve scorrere accanto a fili di altre marche in una guida più larga. Per esempio, Eagle Eye Platinum può essere utilizzato con un microcatetere Finecross di Terumo in una guida da 7 F.*
Basso profilo per casi complessi
Come Eagle Eye Platinum, il modello ST è adatto per cateteri guida da 5 F con un diametro interno di 0,056" (1,42 mm). Il basso profilo e le zone di transizione sullo stelo consentono una maggiore libertà nei casi complessi in cui un catetere IVUS deve scorrere accanto a fili di altre marche in una guida più larga. Per esempio, Eagle Eye Platinum può essere utilizzato con un microcatetere Finecross di Terumo in una guida da 7 F.*
Basso profilo per casi complessi
Come Eagle Eye Platinum, il modello ST è adatto per cateteri guida da 5 F con un diametro interno di 0,056" (1,42 mm). Il basso profilo e le zone di transizione sullo stelo consentono una maggiore libertà nei casi complessi in cui un catetere IVUS deve scorrere accanto a fili di altre marche in una guida più larga. Per esempio, Eagle Eye Platinum può essere utilizzato con un microcatetere Finecross di Terumo in una guida da 7 F.*
Come Eagle Eye Platinum, il modello ST è adatto per cateteri guida da 5 F con un diametro interno di 0,056" (1,42 mm). Il basso profilo e le zone di transizione sullo stelo consentono una maggiore libertà nei casi complessi in cui un catetere IVUS deve scorrere accanto a fili di altre marche in una guida più larga. Per esempio, Eagle Eye Platinum può essere utilizzato con un microcatetere Finecross di Terumo in una guida da 7 F.*
Co-registrazione IVUS
Compatibilità con SyncVision
Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.
Compatibilità con SyncVision
Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.
Compatibilità con SyncVision
Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.
Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.
Marker radiopachi
Marker per la stima della lunghezza
Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione, delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere Eagle Eye Platinum ST è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.
Marker per la stima della lunghezza
Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione, delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere Eagle Eye Platinum ST è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.
Marker per la stima della lunghezza
Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione, delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere Eagle Eye Platinum ST è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.
Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione, delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere Eagle Eye Platinum ST è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.
ChromaFlo
Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.
Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.
Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.
Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.
VH IVUS
Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo
L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.¹,²
Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo
L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.¹,²
Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo
L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.¹,²
Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo
L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.¹,²
La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
Plug and play per un imaging immediato
La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
Plug and play per un imaging immediato
La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
Manovrabilità nelle tortuosità
Migliorata manovrabilità nelle tortuosità
Il catetere Eagle Eye Platinum ST offre una migliorata manovrabilità attraverso le tortuosità rispetto al catetere Eagle Eye Platinum in un modello tortuoso simulato.*
Migliorata manovrabilità nelle tortuosità
Il catetere Eagle Eye Platinum ST offre una migliorata manovrabilità attraverso le tortuosità rispetto al catetere Eagle Eye Platinum in un modello tortuoso simulato.*
Migliorata manovrabilità nelle tortuosità
Il catetere Eagle Eye Platinum ST offre una migliorata manovrabilità attraverso le tortuosità rispetto al catetere Eagle Eye Platinum in un modello tortuoso simulato.*
Il catetere Eagle Eye Platinum ST offre una migliorata manovrabilità attraverso le tortuosità rispetto al catetere Eagle Eye Platinum in un modello tortuoso simulato.*
Rivestimento idrofilo GlyDx
Migliorata lubrificazione
Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
Migliorata lubrificazione
Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
Migliorata lubrificazione
Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
Valutazione di una porzione maggiore del vaso
Visualizzazione più ravvicinata
Il design con una punta più corta consente un ulteriore avanzamento del trasduttore in un vaso altamente stenotico o distale, consentendo di eseguire l'imaging più distalmente. Come il catetere Eagle Eye Platinum, il dispositivo possiede indicazioni per i vasi sia coronarici sia periferici.
Visualizzazione più ravvicinata
Il design con una punta più corta consente un ulteriore avanzamento del trasduttore in un vaso altamente stenotico o distale, consentendo di eseguire l'imaging più distalmente. Come il catetere Eagle Eye Platinum, il dispositivo possiede indicazioni per i vasi sia coronarici sia periferici.
Visualizzazione più ravvicinata
Il design con una punta più corta consente un ulteriore avanzamento del trasduttore in un vaso altamente stenotico o distale, consentendo di eseguire l'imaging più distalmente. Come il catetere Eagle Eye Platinum, il dispositivo possiede indicazioni per i vasi sia coronarici sia periferici.
Il design con una punta più corta consente un ulteriore avanzamento del trasduttore in un vaso altamente stenotico o distale, consentendo di eseguire l'imaging più distalmente. Come il catetere Eagle Eye Platinum, il dispositivo possiede indicazioni per i vasi sia coronarici sia periferici.
Basso profilo per casi complessi
Basso profilo per casi complessi
Come Eagle Eye Platinum, il modello ST è adatto per cateteri guida da 5 F con un diametro interno di 0,056" (1,42 mm). Il basso profilo e le zone di transizione sullo stelo consentono una maggiore libertà nei casi complessi in cui un catetere IVUS deve scorrere accanto a fili di altre marche in una guida più larga. Per esempio, Eagle Eye Platinum può essere utilizzato con un microcatetere Finecross di Terumo in una guida da 7 F.*
Basso profilo per casi complessi
Come Eagle Eye Platinum, il modello ST è adatto per cateteri guida da 5 F con un diametro interno di 0,056" (1,42 mm). Il basso profilo e le zone di transizione sullo stelo consentono una maggiore libertà nei casi complessi in cui un catetere IVUS deve scorrere accanto a fili di altre marche in una guida più larga. Per esempio, Eagle Eye Platinum può essere utilizzato con un microcatetere Finecross di Terumo in una guida da 7 F.*
Basso profilo per casi complessi
Come Eagle Eye Platinum, il modello ST è adatto per cateteri guida da 5 F con un diametro interno di 0,056" (1,42 mm). Il basso profilo e le zone di transizione sullo stelo consentono una maggiore libertà nei casi complessi in cui un catetere IVUS deve scorrere accanto a fili di altre marche in una guida più larga. Per esempio, Eagle Eye Platinum può essere utilizzato con un microcatetere Finecross di Terumo in una guida da 7 F.*
Come Eagle Eye Platinum, il modello ST è adatto per cateteri guida da 5 F con un diametro interno di 0,056" (1,42 mm). Il basso profilo e le zone di transizione sullo stelo consentono una maggiore libertà nei casi complessi in cui un catetere IVUS deve scorrere accanto a fili di altre marche in una guida più larga. Per esempio, Eagle Eye Platinum può essere utilizzato con un microcatetere Finecross di Terumo in una guida da 7 F.*
Co-registrazione IVUS
Compatibilità con SyncVision
Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.
Compatibilità con SyncVision
Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.
Compatibilità con SyncVision
Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.
Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.
Marker radiopachi
Marker per la stima della lunghezza
Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione, delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere Eagle Eye Platinum ST è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.
Marker per la stima della lunghezza
Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione, delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere Eagle Eye Platinum ST è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.
Marker per la stima della lunghezza
Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione, delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere Eagle Eye Platinum ST è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.
Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione, delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere Eagle Eye Platinum ST è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.
ChromaFlo
Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.
Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.
Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.
Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.
VH IVUS
Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo
L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.¹,²
Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo
L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.¹,²
Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo
L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.¹,²
Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo
L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.¹,²
1. La sicurezza e l'efficacia della VH IVUS (ecografia intravascolare a istologia virtuale) per l'impiego nella caratterizzazione delle lesioni vascolari e dei tipi di tessuto non sono state dimostrate.
2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
* Dati in archivio
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