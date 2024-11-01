Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo

ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.