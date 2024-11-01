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Eagle Eye Platinum

Catetere IVUS digitale

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Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum è la prima scelta dei medici per l'imaging intravascolare (negli Stati Uniti).* In qualità di unico catetere per imaging intravascolare plug and play, è ideato per garantire semplicità d'uso e manovrabilità. Le caratteristiche includono punta morbida rastremata, rivestimento idrofilo GlyDx per una maggiore lubrificazione, lungo lume a scambio rapido per una migliorata capacità di avanzamento, tre marker radiopachi e compatibilità con SyncVision per la co-registrazione con angiografia.

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Caratteristiche
Tecnologia plug and play
Plug and play per un imaging immediato

Plug and play per un imaging immediato

La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.

Plug and play per un imaging immediato

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La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.

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La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
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Tecnologia plug and play
Plug and play per un imaging immediato

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La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
Rivestimento idrofilo GlyDx
Migliorata lubrificazione

Migliorata lubrificazione

Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*

Migliorata lubrificazione

Migliorata lubrificazione
Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*

Migliorata lubrificazione

Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
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Rivestimento idrofilo GlyDx
Migliorata lubrificazione

Migliorata lubrificazione

Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
Marker radiopachi
Marker per la stima della lunghezza

Marker per la stima della lunghezza

Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.

Marker per la stima della lunghezza

Marker per la stima della lunghezza
Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.

Marker per la stima della lunghezza

Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.
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Marker radiopachi
Marker per la stima della lunghezza

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Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.
Co-registrazione IVUS
Compatibilità con SyncVision

Compatibilità con SyncVision

Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.

Compatibilità con SyncVision

Compatibilità con SyncVision
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Compatibilità con SyncVision

Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.
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Co-registrazione IVUS
Compatibilità con SyncVision

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Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.
L'IVUS valuta la malattia
L'IVUS assiste nella valutazione della patologia

L'IVUS assiste nella valutazione della patologia

L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.

L'IVUS assiste nella valutazione della patologia

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L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.

L'IVUS assiste nella valutazione della patologia

L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.
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L'IVUS valuta la malattia
L'IVUS assiste nella valutazione della patologia

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L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.
VH IVUS
Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo

Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo

L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.¹,²

Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo

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L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.¹,²

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VH IVUS
Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo

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L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.¹,²
ChromaFlo
Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo

Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo

ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.

Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo

Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.

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ChromaFlo
Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo

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ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.
  • Tecnologia plug and play
  • Rivestimento idrofilo GlyDx
  • Marker radiopachi
  • Co-registrazione IVUS
Vedi tutte le caratteristiche
Tecnologia plug and play
Plug and play per un imaging immediato

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La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.

Plug and play per un imaging immediato

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La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.

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La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
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Tecnologia plug and play
Plug and play per un imaging immediato

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La tecnologia plug and play e il design digitale a stato solido del catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum consentono un approccio rapido e semplice all'imaging IVUS. Non vi è alcuna trasmissione a motore, alcuna parte mobile e non è richiesto alcun dispositivo di pullback. Inoltre, non ci si deve preoccupare del lavaggio o del priming del trasduttore prima di una procedura.
Rivestimento idrofilo GlyDx
Migliorata lubrificazione

Migliorata lubrificazione

Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*

Migliorata lubrificazione

Migliorata lubrificazione
Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*

Migliorata lubrificazione

Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
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Rivestimento idrofilo GlyDx
Migliorata lubrificazione

Migliorata lubrificazione

Il rivestimento idrofilo GlyDx migliorato, applicato alla sezione distale del catetere, consente una lubrificazione e una durata maggiori durante l'impiego. La punta rastremata e il lungo lume a scambio rapido incrementano la capacità di avanzamento.*
Marker radiopachi
Marker per la stima della lunghezza

Marker per la stima della lunghezza

Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.

Marker per la stima della lunghezza

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Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.

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Fare affidamento unicamente sugli angiogrammi potrebbe rendere difficile stimare la lunghezza delle lesioni di biforcazione delle lesioni a carico dell'ostio e delle lesioni tortuose. Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum è dotato di tre marker radiopachi posizionati alla distanza di 10 mm, che facilitano la stima della lunghezza senza la necessità di utilizzare un filo per marcatura o un dispositivo di pullback. La co-registrazione su SyncVision misura con precisione la lunghezza, anche in caso di pullback manuale.
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Marker radiopachi
Marker per la stima della lunghezza

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Co-registrazione IVUS
Compatibilità con SyncVision

Compatibilità con SyncVision

Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.

Compatibilità con SyncVision

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Compatibilità con SyncVision

Il sistema del catetere per IVUS digitale Eagle Eye Platinum è compatibile con la co-registrazione su SyncVision, che crea un'associazione a tre vie fra le posizioni sull'angiogramma, la visualizzazione IVUS longitudinale e le immagini IVUS tomografiche. SyncVision semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso, ottimizza la valutazione della lesione e consente un'erogazione precisa della terapia.
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Co-registrazione IVUS
Compatibilità con SyncVision

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L'IVUS valuta la malattia
L'IVUS assiste nella valutazione della patologia

L'IVUS assiste nella valutazione della patologia

L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.

L'IVUS assiste nella valutazione della patologia

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L'IVUS assiste nella valutazione della patologia

L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di un trombo. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.
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VH IVUS
Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo

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ChromaFlo
Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo

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ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.

Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo

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ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.

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Specifiche Tecniche

Specifiche dimensionali del catetere
Specifiche dimensionali del catetere
Catetere guida minimo
  • 5 F (D.I. 0,056"/1,42 mm)
Filo guida massimo
  • 0,014" (0,36 mm)
Diametro massimo di scansione
  • 20 mm
Lunghezza utile
  • 150 cm
Frequenza
  • 20 MHz
Specifiche dimensionali del catetere
Specifiche dimensionali del catetere
Catetere guida minimo
  • 5 F (D.I. 0,056"/1,42 mm)
Filo guida massimo
  • 0,014" (0,36 mm)
Vedi tutte le specifiche
Specifiche dimensionali del catetere
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Catetere guida minimo
  • 5 F (D.I. 0,056"/1,42 mm)
Filo guida massimo
  • 0,014" (0,36 mm)
Diametro massimo di scansione
  • 20 mm
Lunghezza utile
  • 150 cm
Frequenza
  • 20 MHz
  • 1. La sicurezza e l'efficacia della VH IVUS (ecografia intravascolare a istologia virtuale) per l'impiego nella caratterizzazione delle lesioni vascolari e dei tipi di tessuto non sono state dimostrate.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • * Dati in archivio

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