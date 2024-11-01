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Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum è la prima scelta dei medici per l'imaging intravascolare (negli Stati Uniti).* In qualità di unico catetere per imaging intravascolare plug and play, è ideato per garantire semplicità d'uso e manovrabilità. Le caratteristiche includono punta morbida rastremata, rivestimento idrofilo GlyDx per una maggiore lubrificazione, lungo lume a scambio rapido per una migliorata capacità di avanzamento, tre marker radiopachi e compatibilità con SyncVision per la co-registrazione con angiografia.
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Plug and play per un imaging immediato
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Migliorata lubrificazione
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Migliorata lubrificazione
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Marker per la stima della lunghezza
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Compatibilità con SyncVision
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L'IVUS assiste nella valutazione della patologia
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L'IVUS assiste nella valutazione della patologia
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Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo
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Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
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Plug and play per un imaging immediato
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Migliorata lubrificazione
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Marker per la stima della lunghezza
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Compatibilità con SyncVision
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L'IVUS assiste nella valutazione della patologia
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Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo
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Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
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Il sistema per guida di precisione SyncVision ottimizza la valutazione della lesione, semplifica il rilevamento delle dimensioni del vaso e consente un'erogazione precisa della terapia in sinergia con il flusso esistente delle immagini fluoroscopiche.
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Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum ST presenta una distanza di 2,5 mm dalla punta al trasduttore di imaging, ideata per valutare una parte maggiore del vaso rispetto ai cateteri standard, consentendo una visualizzazione più ravvicinata delle lesioni altamente stenotiche e dell'anatomia distale. Il catetere a punta corta entra in tutte le guide da 5 F e possiede tutte le caratteristiche del nostro vendutissimo modello Eagle Eye Platinum, compresi tecnologia plug and play, tre marker radiopachi, rivestimento idrofilo GlyDx e compatibilità con SyncVision.*
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I sistemi di terapia guidata di precisione Core consentono di ottenere sia l'imaging sia il rilevamento della fisiologia su un'unica piattaforma integrata.¹ Core è utile per apportare chiarezza nell'approccio, fiducia nelle decisioni e comodità nel flusso di lavoro diagnostico e interventistico.
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