1. 505-0100.21, Manuale per l'operatore, Core Integrated, 3.4X (p. 18); 505-0101.16, Manuale per l'operatore, opzione FFR_iFR per serie s5, v3.4x (p.15).
2. VAL RPT, S5-Core software V3.4 con pad di controllo di Core, 215-0007.02.
3. Specifiche di prodotto 809480-001, 202-0407.01.
4. Specifica requisiti di Meridian per il software di VH, 806000-004 (pag. 84).
5. Un valore di soglia iFR di 0,89 corrisponde al meglio a un valore di soglia ischemica FFR di 0,80, con una specificità dell'87,8% e una sensibilità del 73,0%. (Manuale per l'operatore iFR 505-0101.23)
6. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
7. Witzenbichler B et al. Relationship Between Intravascular Ultrasound Guidance and Clinical Outcomes After Drug-Eluting Stents: The ADAPT-DES Study. Circulation 2014 Jan: 129,4;463-470
8. Ahn et al. Meta-Analysis of Outcomes After Intravascular Ultrasound Guided Versus Angiography-Guided Drug-Eluting Stent Implantation in 26,503 Patients Enrolled in Three Randomized Trials and 14 Observational Studies. Am J Cardiol 2014; 113:1338-1347
9. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
* La sicurezza e l'efficacia della VH IVUS (ecografia intravascolare a istologia virtuale) per l'impiego nella caratterizzazione delle lesioni vascolari e dei tipi di tessuto non sono state dimostrate.