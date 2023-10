Solo Philips offre la semplicità plug and play per fisiologia e IVUS digitale con comandi touchscreen in campo sterile per ottenere dati e informazioni sul paziente con maggiore rapidità.

Solo Philips offre la semplicità plug and play per fisiologia e IVUS digitale con comandi touchscreen in campo sterile per ottenere dati e informazioni sul paziente con maggiore rapidità. Navigazione e misurazione rapide grazie alla comodità offerta dall'utilizzo di un tablet. Il braccio di montaggio flessibile consente di avere il TSM sempre a portata di mano. Possibilità di completare un intero caso senza allontanarsi dal tavolo con il TSM.