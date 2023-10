Eagle Eye Platinum

Il catetere IVUS digitale Eagle Eye Platinum è la prima scelta dei medici per l'imaging intravascolare (negli Stati Uniti).* In qualità di unico catetere per imaging intravascolare plug and play, è ideato per garantire semplicità d'uso e manovrabilità. Le caratteristiche includono punta morbida rastremata, rivestimento idrofilo GlyDx per una maggiore lubrificazione, lungo lume a scambio rapido per una migliorata capacità di avanzamento, tre marker radiopachi e compatibilità con SyncVision per la co-registrazione con angiografia.

