IntraSight

La piattaforma IntraSight è il luogo in cui imaging, fisiologia, coregistrazione* e software lavorano insieme per identificare in modo chiaro le coronaropatie e le vasculopatie periferiche e consentire piani di trattamento maggiormente ottimizzati. IntraSight è stato creato su una nuova piattaforma progettata per rispondere alle mutevoli esigenze del tuo laboratorio oggi e in futuro.

Visualizza prodotto