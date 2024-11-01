Termini di ricerca

AngioSculpt Evo

Catetere a palloncino per scoring

Trova prodotti simili

Il catetere a palloncino per scoring AngioSculpt Evo di Philips è progettato per offrire prestazioni eccezionali in termini di manovrabilità, capacità di attraversamento e potenza di dilatazione, con la potenza necessaria per dilatare in sicurezza le lesioni resistenti.¹ ²

Contattaci
Caratteristiche
Manovrabilità eccezionale
Manovrabilità eccezionale

Manovrabilità eccezionale

L'eccezionale manovrabilità¹ è ottenuta grazie a una combinazione di modifiche: punta più piccola per una maggiore capacità di ingresso nella lesione, rivestimento idrofilico per ridurre l'attrito e ipotubo a taglio laser per una maggiore flessibilità.

Manovrabilità eccezionale

Manovrabilità eccezionale
L'eccezionale manovrabilità¹ è ottenuta grazie a una combinazione di modifiche: punta più piccola per una maggiore capacità di ingresso nella lesione, rivestimento idrofilico per ridurre l'attrito e ipotubo a taglio laser per una maggiore flessibilità.

Manovrabilità eccezionale

L'eccezionale manovrabilità¹ è ottenuta grazie a una combinazione di modifiche: punta più piccola per una maggiore capacità di ingresso nella lesione, rivestimento idrofilico per ridurre l'attrito e ipotubo a taglio laser per una maggiore flessibilità.
Click here for more information
Manovrabilità eccezionale
Manovrabilità eccezionale

Manovrabilità eccezionale

L'eccezionale manovrabilità¹ è ottenuta grazie a una combinazione di modifiche: punta più piccola per una maggiore capacità di ingresso nella lesione, rivestimento idrofilico per ridurre l'attrito e ipotubo a taglio laser per una maggiore flessibilità.
Potenza controllata
Potenza controllata

Potenza controllata

Gli elementi di scoring elicoidali in nitinolo avvolgono il palloncino in modo circonferenziale per ridurre al minimo lo slittamento e si bloccano sulla lesione. Questo elemento di scoring può trasmettere fino a 25 volte la forza di una palloncino non compliante.³

Potenza controllata

Potenza controllata
Gli elementi di scoring elicoidali in nitinolo avvolgono il palloncino in modo circonferenziale per ridurre al minimo lo slittamento e si bloccano sulla lesione. Questo elemento di scoring può trasmettere fino a 25 volte la forza di una palloncino non compliante.³

Potenza controllata

Gli elementi di scoring elicoidali in nitinolo avvolgono il palloncino in modo circonferenziale per ridurre al minimo lo slittamento e si bloccano sulla lesione. Questo elemento di scoring può trasmettere fino a 25 volte la forza di una palloncino non compliante.³
Click here for more information
Potenza controllata
Potenza controllata

Potenza controllata

Gli elementi di scoring elicoidali in nitinolo avvolgono il palloncino in modo circonferenziale per ridurre al minimo lo slittamento e si bloccano sulla lesione. Questo elemento di scoring può trasmettere fino a 25 volte la forza di una palloncino non compliante.³
Solido profilo di sicurezza
Solido profilo di sicurezza

Solido profilo di sicurezza

Il catetere a palloncino per scoring AngioScultEvo è indicato per il trattamento di una stenosi dell'arteria coronaria emodinamicamente significativa, tra cui la restenosi intrastent.

Solido profilo di sicurezza

Solido profilo di sicurezza
Il catetere a palloncino per scoring AngioScultEvo è indicato per il trattamento di una stenosi dell'arteria coronaria emodinamicamente significativa, tra cui la restenosi intrastent.

Solido profilo di sicurezza

Il catetere a palloncino per scoring AngioScultEvo è indicato per il trattamento di una stenosi dell'arteria coronaria emodinamicamente significativa, tra cui la restenosi intrastent.
Click here for more information
Solido profilo di sicurezza
Solido profilo di sicurezza

Solido profilo di sicurezza

Il catetere a palloncino per scoring AngioScultEvo è indicato per il trattamento di una stenosi dell'arteria coronaria emodinamicamente significativa, tra cui la restenosi intrastent.
  • Manovrabilità eccezionale
  • Potenza controllata
  • Solido profilo di sicurezza
Vedi tutte le caratteristiche
Manovrabilità eccezionale
Manovrabilità eccezionale

Manovrabilità eccezionale

L'eccezionale manovrabilità¹ è ottenuta grazie a una combinazione di modifiche: punta più piccola per una maggiore capacità di ingresso nella lesione, rivestimento idrofilico per ridurre l'attrito e ipotubo a taglio laser per una maggiore flessibilità.

Manovrabilità eccezionale

Manovrabilità eccezionale
L'eccezionale manovrabilità¹ è ottenuta grazie a una combinazione di modifiche: punta più piccola per una maggiore capacità di ingresso nella lesione, rivestimento idrofilico per ridurre l'attrito e ipotubo a taglio laser per una maggiore flessibilità.

Manovrabilità eccezionale

L'eccezionale manovrabilità¹ è ottenuta grazie a una combinazione di modifiche: punta più piccola per una maggiore capacità di ingresso nella lesione, rivestimento idrofilico per ridurre l'attrito e ipotubo a taglio laser per una maggiore flessibilità.
Click here for more information
Manovrabilità eccezionale
Manovrabilità eccezionale

Manovrabilità eccezionale

L'eccezionale manovrabilità¹ è ottenuta grazie a una combinazione di modifiche: punta più piccola per una maggiore capacità di ingresso nella lesione, rivestimento idrofilico per ridurre l'attrito e ipotubo a taglio laser per una maggiore flessibilità.
Potenza controllata
Potenza controllata

Potenza controllata

Gli elementi di scoring elicoidali in nitinolo avvolgono il palloncino in modo circonferenziale per ridurre al minimo lo slittamento e si bloccano sulla lesione. Questo elemento di scoring può trasmettere fino a 25 volte la forza di una palloncino non compliante.³

Potenza controllata

Potenza controllata
Gli elementi di scoring elicoidali in nitinolo avvolgono il palloncino in modo circonferenziale per ridurre al minimo lo slittamento e si bloccano sulla lesione. Questo elemento di scoring può trasmettere fino a 25 volte la forza di una palloncino non compliante.³

Potenza controllata

Gli elementi di scoring elicoidali in nitinolo avvolgono il palloncino in modo circonferenziale per ridurre al minimo lo slittamento e si bloccano sulla lesione. Questo elemento di scoring può trasmettere fino a 25 volte la forza di una palloncino non compliante.³
Click here for more information
Potenza controllata
Potenza controllata

Potenza controllata

Gli elementi di scoring elicoidali in nitinolo avvolgono il palloncino in modo circonferenziale per ridurre al minimo lo slittamento e si bloccano sulla lesione. Questo elemento di scoring può trasmettere fino a 25 volte la forza di una palloncino non compliante.³
Solido profilo di sicurezza
Solido profilo di sicurezza

Solido profilo di sicurezza

Il catetere a palloncino per scoring AngioScultEvo è indicato per il trattamento di una stenosi dell'arteria coronaria emodinamicamente significativa, tra cui la restenosi intrastent.

Solido profilo di sicurezza

Solido profilo di sicurezza
Il catetere a palloncino per scoring AngioScultEvo è indicato per il trattamento di una stenosi dell'arteria coronaria emodinamicamente significativa, tra cui la restenosi intrastent.

Solido profilo di sicurezza

Il catetere a palloncino per scoring AngioScultEvo è indicato per il trattamento di una stenosi dell'arteria coronaria emodinamicamente significativa, tra cui la restenosi intrastent.
Click here for more information
Solido profilo di sicurezza
Solido profilo di sicurezza

Solido profilo di sicurezza

Il catetere a palloncino per scoring AngioScultEvo è indicato per il trattamento di una stenosi dell'arteria coronaria emodinamicamente significativa, tra cui la restenosi intrastent.

Specifiche Tecniche

AngioSculpt Evo
AngioSculpt Evo
Diametro del palloncino
  • 2 mm
  • 2,5 mm
  • 3 mm
  • 3,5 mm
Lunghezza del palloncino
  • 6 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
Lunghezza del catetere
  • 139 cm
Dimensioni dell'introduttore
  • 5F
Compatibilità del filo guida
  • 0,014"
AngioSculpt Evo
AngioSculpt Evo
Diametro del palloncino
  • 2 mm
  • 2,5 mm
  • 3 mm
  • 3,5 mm
Lunghezza del palloncino
  • 6 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
Vedi tutte le specifiche
AngioSculpt Evo
AngioSculpt Evo
Diametro del palloncino
  • 2 mm
  • 2,5 mm
  • 3 mm
  • 3,5 mm
Lunghezza del palloncino
  • 6 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
Lunghezza del catetere
  • 139 cm
Dimensioni dell'introduttore
  • 5F
Compatibilità del filo guida
  • 0,014"
  • *In base ai dati clinici di AngioSculpt PTCA, Istruzioni per l'uso
  • **La parte terapeutica (palloncino ed elemento di scoring) non è cambiata
  • 1. D051336 Report sui messaggi pubblicitari di AngioSculpt Evo.
  • 2. Costa JR, Mintz GS, Carlier SG, et al. Nonrandomized comparison of coronary stenting under intravascular ultrasound guidance of direct stenting without predilation versus conventional predilation with a semi-compliant balloon versus predilation with a new scoring balloon. Am J Cardiol. 2007;100:812-817.
  • 3. Report sui test di AngioSculpt SR-1571.A (2012)
  • La disponibilità del prodotto è soggetta all'autorizzazione normativa nazionale. Per verificare la disponibilità nel tuo paese, contatta il rappresentante di vendita locale.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.