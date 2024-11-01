Il catetere a palloncino per scoring AngioSculpt Evo di Philips è progettato per offrire prestazioni eccezionali in termini di manovrabilità, capacità di attraversamento e potenza di dilatazione, con la potenza necessaria per dilatare in sicurezza le lesioni resistenti.¹ ²
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|Diametro del palloncino
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|Lunghezza del palloncino
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|Lunghezza del catetere
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|Dimensioni dell'introduttore
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|Compatibilità del filo guida
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|Diametro del palloncino
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|Lunghezza del palloncino
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|Dimensioni dell'introduttore
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|Compatibilità del filo guida
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