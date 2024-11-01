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ELCA

Catetere per aterectomia laser coronarica

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I cateteri per aterectomia coronarica ELCA sono progettati per attraversare, preparare e trattare le lesioni coronariche più complesse. Questo catetere per aterectomia non meccanico può essere utilizzato mediante qualsiasi filo da 0,014" (0,36 mm), è in grado di asportare e modificare la placca di più morfologie ed è approvato per la più ampia gamma di indicazioni coronariche nell'aterectomia.

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Caratteristiche
Preparazione ottimale dei vasi
Preparazione ottimale dei vasi

Preparazione ottimale dei vasi

Può essere utilizzato con qualsiasi filo coronarico da 0,014" (0,36 mm) e con più fili in posizione.

Preparazione ottimale dei vasi

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Può essere utilizzato con qualsiasi filo coronarico da 0,014" (0,36 mm) e con più fili in posizione.

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Può essere utilizzato con qualsiasi filo coronarico da 0,014" (0,36 mm) e con più fili in posizione.
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Preparazione ottimale dei vasi
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Preparazione ottimale dei vasi

Può essere utilizzato con qualsiasi filo coronarico da 0,014" (0,36 mm) e con più fili in posizione.
Regola del dimensionamento di due terzi del vaso
Regola del dimensionamento di due terzi del vaso

Regola del dimensionamento di due terzi del vaso

Regola del dimensionamento di due terzi del vaso per esiti prevedibili.

Regola del dimensionamento di due terzi del vaso

Regola del dimensionamento di due terzi del vaso
Regola del dimensionamento di due terzi del vaso per esiti prevedibili.

Regola del dimensionamento di due terzi del vaso

Regola del dimensionamento di due terzi del vaso per esiti prevedibili.
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Regola del dimensionamento di due terzi del vaso
Regola del dimensionamento di due terzi del vaso

Regola del dimensionamento di due terzi del vaso

Regola del dimensionamento di due terzi del vaso per esiti prevedibili.
Versatilità di trattamento

Versatilità di trattamento

Impostazioni di energia laser regolabili per soddisfare numerose esigenze cliniche.

Versatilità di trattamento

Impostazioni di energia laser regolabili per soddisfare numerose esigenze cliniche.

Versatilità di trattamento

Impostazioni di energia laser regolabili per soddisfare numerose esigenze cliniche.
Funzione di spegnimento automatico

Funzione di spegnimento automatico

Funzione di spegnimento automatico per la sicurezza avanzata del paziente.

Funzione di spegnimento automatico

Funzione di spegnimento automatico per la sicurezza avanzata del paziente.

Funzione di spegnimento automatico

Funzione di spegnimento automatico per la sicurezza avanzata del paziente.
Infusione di soluzione fisiologica

Infusione di soluzione fisiologica

L'infusione di soluzione fisiologica migliora gli esiti in termini di sicurezza.¹

Infusione di soluzione fisiologica

L'infusione di soluzione fisiologica migliora gli esiti in termini di sicurezza.¹

Infusione di soluzione fisiologica

L'infusione di soluzione fisiologica migliora gli esiti in termini di sicurezza.¹
Avanzamento lento

Avanzamento lento

L'avanzamento lento aumenta il guadagno luminale.²

Avanzamento lento

L'avanzamento lento aumenta il guadagno luminale.²

Avanzamento lento

L'avanzamento lento aumenta il guadagno luminale.²
  • Preparazione ottimale dei vasi
  • Regola del dimensionamento di due terzi del vaso
  • Versatilità di trattamento
  • Funzione di spegnimento automatico
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Preparazione ottimale dei vasi
Preparazione ottimale dei vasi

Preparazione ottimale dei vasi

Può essere utilizzato con qualsiasi filo coronarico da 0,014" (0,36 mm) e con più fili in posizione.

Preparazione ottimale dei vasi

Preparazione ottimale dei vasi
Può essere utilizzato con qualsiasi filo coronarico da 0,014" (0,36 mm) e con più fili in posizione.

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Può essere utilizzato con qualsiasi filo coronarico da 0,014" (0,36 mm) e con più fili in posizione.
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Preparazione ottimale dei vasi
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Può essere utilizzato con qualsiasi filo coronarico da 0,014" (0,36 mm) e con più fili in posizione.
Regola del dimensionamento di due terzi del vaso
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Regola del dimensionamento di due terzi del vaso

Regola del dimensionamento di due terzi del vaso per esiti prevedibili.

Regola del dimensionamento di due terzi del vaso

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Regola del dimensionamento di due terzi del vaso per esiti prevedibili.

Regola del dimensionamento di due terzi del vaso

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Regola del dimensionamento di due terzi del vaso
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Regola del dimensionamento di due terzi del vaso

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Versatilità di trattamento

Versatilità di trattamento

Impostazioni di energia laser regolabili per soddisfare numerose esigenze cliniche.

Versatilità di trattamento

Impostazioni di energia laser regolabili per soddisfare numerose esigenze cliniche.

Versatilità di trattamento

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Funzione di spegnimento automatico

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Funzione di spegnimento automatico per la sicurezza avanzata del paziente.

Funzione di spegnimento automatico

Funzione di spegnimento automatico per la sicurezza avanzata del paziente.

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Infusione di soluzione fisiologica

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L'infusione di soluzione fisiologica migliora gli esiti in termini di sicurezza.¹

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L'infusione di soluzione fisiologica migliora gli esiti in termini di sicurezza.¹

Infusione di soluzione fisiologica

L'infusione di soluzione fisiologica migliora gli esiti in termini di sicurezza.¹
Avanzamento lento

Avanzamento lento

L'avanzamento lento aumenta il guadagno luminale.²

Avanzamento lento

L'avanzamento lento aumenta il guadagno luminale.²

Avanzamento lento

L'avanzamento lento aumenta il guadagno luminale.²

Specifiche Tecniche

0.9mm X-80
0.9mm X-80
Model number
  • 110-004
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Minimum vessel diameter
  • 2,0 mm
Max tip outer diameter
  • 0,038"
Max shaft outer diameter
  • 0,049"
Working length
  • 130 cm
Fluence
  • 30-80 mJ/mm²
Repetition rate
  • 25-80 Hz
Laser on / off time
  • 10/5 sec
1.4mm
1.4mm
Model number
  • 114-009
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6/7F
Minimum vessel diameter
  • 2,2 mm
Max tip outer diameter
  • 0,057"
Max shaft outer diameter
  • 0,062"
Working length
  • 130 cm
Fluence
  • 30-60 mJ/mm²
Repetition rate
  • 25-40 Hz
Laser on / off time
  • 5/10 sec
1.7mm
1.7mm
Model number
  • 117-016
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 7 F
Minimum vessel diameter
  • 2,5 mm
Max tip outer diameter
  • 0,069"
Max shaft outer diameter
  • 0,072"
Working length
  • 130 cm
Fluence
  • 30-60 mJ/mm²
Repetition rate
  • 25-40 Hz
Laser on / off time
  • 5/10 sec
2.0mm
2.0mm
Model number
  • 120-009
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 8F
Minimum vessel diameter
  • 3 mm
Max tip outer diameter
  • 0,080"
Max shaft outer diameter
  • 0,084"
Working length
  • 130 cm
Fluence
  • 30-60 mJ/mm²
Repetition rate
  • 25-40 Hz
Laser on / off time
  • 5/10 sec
0.9mm X-80
0.9mm X-80
Model number
  • 110-004
Guidewire compatibility
  • 0,014"
1.4mm
1.4mm
Model number
  • 114-009
Guidewire compatibility
  • 0,014"
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0.9mm X-80
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  • 110-004
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Minimum vessel diameter
  • 2,0 mm
Max tip outer diameter
  • 0,038"
Max shaft outer diameter
  • 0,049"
Working length
  • 130 cm
Fluence
  • 30-80 mJ/mm²
Repetition rate
  • 25-80 Hz
Laser on / off time
  • 10/5 sec
1.4mm
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Model number
  • 114-009
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6/7F
Minimum vessel diameter
  • 2,2 mm
Max tip outer diameter
  • 0,057"
Max shaft outer diameter
  • 0,062"
Working length
  • 130 cm
Fluence
  • 30-60 mJ/mm²
Repetition rate
  • 25-40 Hz
Laser on / off time
  • 5/10 sec
1.7mm
1.7mm
Model number
  • 117-016
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 7 F
Minimum vessel diameter
  • 2,5 mm
Max tip outer diameter
  • 0,069"
Max shaft outer diameter
  • 0,072"
Working length
  • 130 cm
Fluence
  • 30-60 mJ/mm²
Repetition rate
  • 25-40 Hz
Laser on / off time
  • 5/10 sec
2.0mm
2.0mm
Model number
  • 120-009
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 8F
Minimum vessel diameter
  • 3 mm
Max tip outer diameter
  • 0,080"
Max shaft outer diameter
  • 0,084"
Working length
  • 130 cm
Fluence
  • 30-60 mJ/mm²
Repetition rate
  • 25-40 Hz
Laser on / off time
  • 5/10 sec
  • 1. Tcheng, J.E. et al. (1995). Development of a New Technique for Reducing Pressure Pulse Generation During 308-nm Excimer Laser Coronary Angioplasty. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis. 34, 15-22.
  • 2. Topaz, On, et al, 2001. Optimal Spaced Excimer Laser Coronary Catheters Performance Analysis, Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery, Vol 19, Issue 1, 9-14.
  • Informazioni importanti sulla sicurezza di ELCA
  • Indicazioni: I cateteri laser sono destinati all'uso in modalità autonoma e in combinazione con angioplastica coronarica transluminale percutanea (PTCA) in pazienti candidati idonei a intervento chirurgico di bypass aorto-coronarico (CABG). Le seguenti indicazioni per l'uso, controindicazioni e avvertenze sono state stabilite con sperimentazione clinica in più centri. Il sistema laser Philips CVX-300 Eximer e i modelli di catetere laser multi-fibra sono sicuri ed efficaci per queste indicazioni: innesti di bypass nella vena safena occlusa, lesioni ostiali, lesioni lunghe (più di 20 mm), stenosi moderatamente calcificata, occlusioni totali attraversabili da filo guida, lesioni già con esito negativo dall'angioplastica, restenosi in stent di acciaio inossidabile 316L, prima della somministrazione di brachiterapia intravascolare. Queste lesioni devono essere attraversabili da un filo guida e composte da placca aterosclerotica e/o materiale calcificato. Le lesioni devono essere ben definite mediante angiografia.
  • Controindicazioni: la lesione si trova in un'arteria del tronco comune non protetta. La lesione si trova al di là di un angolo acuto o in una porzione all'interno dell'anatomia coronarica che il catetere non può attraversare. Non è possibile far passare il filo guida attraverso la lesione. La lesione si trova all'interno di una biforcazione. Il paziente non è un candidato idoneo per l'intervento chirurgico di bypass.
  • Potenziali eventi avversi: l'uso del sistema laser Philips CVX-300 Exciter può contribuire alle seguenti complicanze: dissezione della parete arteriosa, perforazione, chiusura acuta, embolizzazione, formazione di aneurisma, spasmo, intervento chirurgico per bypass aortocoronarico, trombo, infarto del miocardio, aritmia, difetti di riempimento, decesso. Al momento non sono noti effetti avversi a lungo termine dell'uso di ELCA.
  • Rischi: l'endpoint primario definito negli studi randomizzati di angioplastica laser degli stent con restenosi (LARS) era l'assenza di eventi cardiaci avversi gravi (MACE) a 6 mesi: decesso; infarto del miocardio; intervento chirurgico di bypass aortocoronarico. Le complicanze procedurali includono: dissezione, trombo acuto, mancato reflusso, aritmia, chiusura acuta dei vasi, occlusione del ramo laterale, occlusione di vasi non target, spasmo coronarico, embolia coronarica, perforazione coronarica, danni a laser/stent, danni al palloncino/allo stent e altre gravi complicanze.
  • Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai soli medici o su prescrizione medica.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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