ELCA Catetere per aterectomia laser coronarica

I cateteri per aterectomia coronarica ELCA sono progettati per attraversare, preparare e trattare le lesioni coronariche più complesse. Questo catetere per aterectomia non meccanico può essere utilizzato mediante qualsiasi filo da 0,014" (0,36 mm), è in grado di asportare e modificare la placca di più morfologie ed è approvato per la più ampia gamma di indicazioni coronariche nell'aterectomia.