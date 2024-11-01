Sensore SpO₂ a molletta, riutilizzabile, per adulti

Il sensore a molletta per adulti riutilizzabile Philips M1196A esegue letture pulsossimetriche affidabili su pazienti adulti e pediatrici di peso superiore a 40 kg. Il suo cavo, lungo 3,0 m, si adatta a varie possibilità di posizionamento del monitor. Non è fabbricato con lattice.
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"Durevole e conveniente, il sensore è progettato per resistere a usi ripetuti. Viene fornito con una garanzia completa.*
*Consultare l'ufficio vendite locale per i dettagli della garanzia nella propria zona."
Garanzia completa
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Riduce le interferenze di segnale
Progettato per FAST-SpO₂
I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.
Progettato per FAST-SpO₂
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Rigorosamente testato
Resistente e approvato
Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.
Resistente e approvato
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Resistente e approvato
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"Durevole e conveniente, il sensore è progettato per resistere a usi ripetuti. Viene fornito con una garanzia completa.*
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Resistente e approvato
Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.
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Il prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi; per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
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