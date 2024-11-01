Il catetere IVUS rotazionale Philips di ultima generazione. Con un'eccezionale manovrabilità, Refinity consente di attraversare facilmente anche le lesioni più severe. Grazie alla compatibilità con la guida 5F, consente l'accesso radiale e, grazie alle immagini ad alta risoluzione a 45 MHz, crea immagini chiare e nitide per un'interpretazione accurata dei vasi e una valutazione della lesione.
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