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Refinity

Catetere IVUS rotazionale a punta corta Refinity

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Il catetere IVUS rotazionale Philips di ultima generazione. Con un'eccezionale manovrabilità, Refinity consente di attraversare facilmente anche le lesioni più severe. Grazie alla compatibilità con la guida 5F, consente l'accesso radiale e, grazie alle immagini ad alta risoluzione a 45 MHz, crea immagini chiare e nitide per un'interpretazione accurata dei vasi e una valutazione della lesione.

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Caratteristiche
Piattaforma multimodalità
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Philips offre un'ampia scelta di modalità IVUS ed è l'unica azienda a offrire sia cateteri digitali che rotazionali per le diverse pratiche cliniche.

Piattaforma multimodalità

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Philips offre un'ampia scelta di modalità IVUS ed è l'unica azienda a offrire sia cateteri digitali che rotazionali per le diverse pratiche cliniche.

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Philips offre un'ampia scelta di modalità IVUS ed è l'unica azienda a offrire sia cateteri digitali che rotazionali per le diverse pratiche cliniche.
Imaging a una frequenza di 45 MHz
Imaging a una frequenza di 45 MHz

Imaging a una frequenza di 45 MHz

Una frequenza di 45 MHz produce un imaging nitido e preciso che consente un'interpretazione e una valutazione affidabili della morfologia del vaso.

Imaging a una frequenza di 45 MHz

Imaging a una frequenza di 45 MHz
Una frequenza di 45 MHz produce un imaging nitido e preciso che consente un'interpretazione e una valutazione affidabili della morfologia del vaso.

Imaging a una frequenza di 45 MHz

Una frequenza di 45 MHz produce un imaging nitido e preciso che consente un'interpretazione e una valutazione affidabili della morfologia del vaso.
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Imaging a una frequenza di 45 MHz
Imaging a una frequenza di 45 MHz

Imaging a una frequenza di 45 MHz

Una frequenza di 45 MHz produce un imaging nitido e preciso che consente un'interpretazione e una valutazione affidabili della morfologia del vaso.
Basso profilo, compatibilità con la guida 5F
Basso profilo, compatibilità con la guida 5F

Basso profilo, compatibilità con la guida 5F

Refinity si adatta a tutti i cateteri con guida 5F ed è idoneo per l'accesso radiale.

Basso profilo, compatibilità con la guida 5F

Basso profilo, compatibilità con la guida 5F
Refinity si adatta a tutti i cateteri con guida 5F ed è idoneo per l'accesso radiale.

Basso profilo, compatibilità con la guida 5F

Refinity si adatta a tutti i cateteri con guida 5F ed è idoneo per l'accesso radiale.
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Refinity si adatta a tutti i cateteri con guida 5F ed è idoneo per l'accesso radiale.
Eccezionale manovrabilità
Per attraversare facilmente anche le lesioni più severe e impegnative

Per attraversare facilmente anche le lesioni più severe e impegnative

Refinity è progettato per rispondere alle esigenze dei casi di intervento coronarico percutaneo (PCI) più complessi. • Cavo di introduzione Asahi Intecc da 0,026" per una maggiore capacità di avanzamento • Transizione fluida da sezione prossimale a mediana • Rivestimento idrofilico GlyDx per una migliore scorrevolezza e capacità di avanzamento • Punta morbida e flessibile che facilita l'accesso distale

Per attraversare facilmente anche le lesioni più severe e impegnative

Per attraversare facilmente anche le lesioni più severe e impegnative
Refinity è progettato per rispondere alle esigenze dei casi di intervento coronarico percutaneo (PCI) più complessi. • Cavo di introduzione Asahi Intecc da 0,026" per una maggiore capacità di avanzamento • Transizione fluida da sezione prossimale a mediana • Rivestimento idrofilico GlyDx per una migliore scorrevolezza e capacità di avanzamento • Punta morbida e flessibile che facilita l'accesso distale

Per attraversare facilmente anche le lesioni più severe e impegnative

Refinity è progettato per rispondere alle esigenze dei casi di intervento coronarico percutaneo (PCI) più complessi. • Cavo di introduzione Asahi Intecc da 0,026" per una maggiore capacità di avanzamento • Transizione fluida da sezione prossimale a mediana • Rivestimento idrofilico GlyDx per una migliore scorrevolezza e capacità di avanzamento • Punta morbida e flessibile che facilita l'accesso distale
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Eccezionale manovrabilità
Per attraversare facilmente anche le lesioni più severe e impegnative

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Refinity è progettato per rispondere alle esigenze dei casi di intervento coronarico percutaneo (PCI) più complessi. • Cavo di introduzione Asahi Intecc da 0,026" per una maggiore capacità di avanzamento • Transizione fluida da sezione prossimale a mediana • Rivestimento idrofilico GlyDx per una migliore scorrevolezza e capacità di avanzamento • Punta morbida e flessibile che facilita l'accesso distale
  • Piattaforma multimodalità
  • Imaging a una frequenza di 45 MHz
  • Basso profilo, compatibilità con la guida 5F
  • Eccezionale manovrabilità
Vedi tutte le caratteristiche
Piattaforma multimodalità
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Philips offre un'ampia scelta di modalità IVUS ed è l'unica azienda a offrire sia cateteri digitali che rotazionali per le diverse pratiche cliniche.
Imaging a una frequenza di 45 MHz
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Una frequenza di 45 MHz produce un imaging nitido e preciso che consente un'interpretazione e una valutazione affidabili della morfologia del vaso.

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Una frequenza di 45 MHz produce un imaging nitido e preciso che consente un'interpretazione e una valutazione affidabili della morfologia del vaso.

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Imaging a una frequenza di 45 MHz
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Una frequenza di 45 MHz produce un imaging nitido e preciso che consente un'interpretazione e una valutazione affidabili della morfologia del vaso.
Basso profilo, compatibilità con la guida 5F
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Refinity si adatta a tutti i cateteri con guida 5F ed è idoneo per l'accesso radiale.

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Refinity si adatta a tutti i cateteri con guida 5F ed è idoneo per l'accesso radiale.

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Eccezionale manovrabilità
Per attraversare facilmente anche le lesioni più severe e impegnative

Per attraversare facilmente anche le lesioni più severe e impegnative

Refinity è progettato per rispondere alle esigenze dei casi di intervento coronarico percutaneo (PCI) più complessi. • Cavo di introduzione Asahi Intecc da 0,026" per una maggiore capacità di avanzamento • Transizione fluida da sezione prossimale a mediana • Rivestimento idrofilico GlyDx per una migliore scorrevolezza e capacità di avanzamento • Punta morbida e flessibile che facilita l'accesso distale

Per attraversare facilmente anche le lesioni più severe e impegnative

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Specifiche Tecniche

Catheter size specs
Catheter size specs
Compatible guide catheter
  • 5F (DI ≥ 0,056"/1,42 mm)
Compatible guidewire
  • 0,014"
Outer shaft diameter
  • 3.0 F
Scanner diameter
  • 14 mm
Working length
  • 135 mm
Tip-to-tranducer length
  • 20,5 mm
Ordering information
  • Codice 89900
Catheter size specs
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Compatible guide catheter
  • 5F (DI ≥ 0,056"/1,42 mm)
Compatible guidewire
  • 0,014"
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  • 5F (DI ≥ 0,056"/1,42 mm)
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Outer shaft diameter
  • 3.0 F
Scanner diameter
  • 14 mm
Working length
  • 135 mm
Tip-to-tranducer length
  • 20,5 mm
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  • Codice 89900
  • Dati di archivio Philips. Test di laboratorio eseguiti con tre cateteri IVUS rotazionali: Refinity, Revolution e Opticross attraverso un modello tortuoso.
  • Questo prodotto potrebbe non essere approvato in tutti i mercati. Verificare con l'ufficio vendite Philips di zona.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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