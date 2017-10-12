Robusta e leggera, con indicatori di stato delle batterie

La stazione di carica è dotata di alloggiamenti di carica per i seguenti dispositivi: pod SpO₂ cableless, pod NBP cableless, pod per respiro cableless e trasmettitore cableless. Consente inoltre di caricare la batteria di MX40. In corrispondenza di ciascun alloggiamento sono presenti indicatori di stato della batteria (ad esempio, carica, in carica, errore) per mostrare in modo facile lo stato di carica.