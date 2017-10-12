Termini di ricerca
La stazione di carica cableless viene utilizzata per la ricarica e le procedure di manutenzione delle batterie dei dispositivi di misurazione cableless IntelliVue. Dotata di nove alloggiamenti di carica, la stazione facilita la mobilità del paziente, consentendo di caricare più dispositivi contemporaneamente.
Richiedi contatto
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
Praticità di connessione
Praticità di connessione
Praticità di connessione
Praticità di connessione
Robusta e leggera, con indicatori di stato delle batterie
Robusta e leggera, con indicatori di stato delle batterie
Robusta e leggera, con indicatori di stato delle batterie
Tempi di ricarica rapidi
Tempi di ricarica rapidi
Tempi di ricarica rapidi
Praticità di connessione
Praticità di connessione
Praticità di connessione
Praticità di connessione
Robusta e leggera, con indicatori di stato delle batterie
Robusta e leggera, con indicatori di stato delle batterie
Robusta e leggera, con indicatori di stato delle batterie
Tempi di ricarica rapidi
Tempi di ricarica rapidi
Tempi di ricarica rapidi
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Philips IntelliVue MP5SC con IntelliVue Guardian Early Warning Score (EWS) contribuisce a migliorare l'assistenza al paziente fornendo le misurazioni desiderate e strumenti di supporto decisionale clinico direttamente presso il punto di cura.
Visualizza prodotto
I dispositivi di misurazione cableless Philips IntelliVue, piccoli e leggeri, forniscono dati relativi a NBP e SpO2 che migliorano l'assistenza e favoriscono la mobilità dei pazienti all'interno della vostra struttura ospedaliera.
Visualizza prodotto
Il monitor paziente al posto letto Philips IntelliVue MP5 fornisce informazioni preziose sui pazienti. Offre la potenza e le funzionalità del monitoraggio IntelliVue in un involucro robusto e compatto, in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di ambienti di cura.
Visualizza prodotto
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
Seleziona il paeseItalia (Italiano)
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.