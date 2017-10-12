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IntelliVue Cableless charging station

Caricabatterie per dispositivi di misurazione cableless

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La stazione di carica cableless viene utilizzata per la ricarica e le procedure di manutenzione delle batterie dei dispositivi di misurazione cableless IntelliVue. Dotata di nove alloggiamenti di carica, la stazione facilita la mobilità del paziente, consentendo di caricare più dispositivi contemporaneamente.

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La stazione di carica cableless è dotata di un alimentatore integrato con indicatore CA e include un'interfaccia host USB per il collegamento di un lettore di codici a barre o un PC.

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Stazione di carica robusta

Robusta e leggera, con indicatori di stato delle batterie

La stazione di carica è dotata di alloggiamenti di carica per i seguenti dispositivi: pod SpO₂ cableless, pod NBP cableless, pod per respiro cableless e trasmettitore cableless. Consente inoltre di caricare la batteria di MX40. In corrispondenza di ciascun alloggiamento sono presenti indicatori di stato della batteria (ad esempio, carica, in carica, errore) per mostrare in modo facile lo stato di carica.

Robusta e leggera, con indicatori di stato delle batterie

La stazione di carica è dotata di alloggiamenti di carica per i seguenti dispositivi: pod SpO₂ cableless, pod NBP cableless, pod per respiro cableless e trasmettitore cableless. Consente inoltre di caricare la batteria di MX40. In corrispondenza di ciascun alloggiamento sono presenti indicatori di stato della batteria (ad esempio, carica, in carica, errore) per mostrare in modo facile lo stato di carica.

Robusta e leggera, con indicatori di stato delle batterie

La stazione di carica è dotata di alloggiamenti di carica per i seguenti dispositivi: pod SpO₂ cableless, pod NBP cableless, pod per respiro cableless e trasmettitore cableless. Consente inoltre di caricare la batteria di MX40. In corrispondenza di ciascun alloggiamento sono presenti indicatori di stato della batteria (ad esempio, carica, in carica, errore) per mostrare in modo facile lo stato di carica.
Ricarica rapida

Tempi di ricarica rapidi

La stazione di carica IntelliVue CL consente tempi di ricarica rapidi, con un massimo di 2,5 ore. A seconda delle dimensioni del modulo, possono essere occupati uno o due alloggiamenti (pod SpO₂ cableless, un alloggiamento; pod NBP cableless e trasmettitore cableless, due alloggiamenti). La stazione effettua anche la ricalibrazione automatica dell'indicatore di carica (procedura di manutenzione della batteria).

Tempi di ricarica rapidi

La stazione di carica IntelliVue CL consente tempi di ricarica rapidi, con un massimo di 2,5 ore. A seconda delle dimensioni del modulo, possono essere occupati uno o due alloggiamenti (pod SpO₂ cableless, un alloggiamento; pod NBP cableless e trasmettitore cableless, due alloggiamenti). La stazione effettua anche la ricalibrazione automatica dell'indicatore di carica (procedura di manutenzione della batteria).

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  • Stazione di carica robusta
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Stazione di carica robusta

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