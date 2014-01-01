Termini di ricerca
Funzionalità essenziali e algoritmi di misurazione dei parametri fisiologici ampiamente collaudati sono ora alla portata di tutti. I monitor Efficia, progettati pensando al vostro flusso di lavoro, offrono portabilità e uso intuitivo, con la maggior parte delle funzioni accessibili in tre clic al massimo. Le varie configurazioni disponibili consentono di soddisfare molteplici esigenze cliniche. Con i monitor paziente Efficia potete essere certi di offrire cure efficaci e di qualità, rientrando nel budget previsto.
Schermi di varie dimensioni
Display widescreen ad alta definizione
Interfaccia facile da usare
Misurazioni dei parametri fisiologici ampiamente collaudate e utilizzate su più di 20 milioni di pazienti ogni anno
Gli stessi accessori dei monitor IntelliVue
Progettato per offrire robustezza e affidabilità
Leggero e portatile, per essere trasportato con la massima flessibilità
CM100 utilizza una sola batteria; CM120 e CM150 due batterie
Riesami retrospettivi a sostegno di processi decisionali migliorati
Collegamento in rete wireless o cablato
Connettività HL7 integrata
Quando l'obiettivo è offrire un'assistenza di alta qualità a costi contenuti, il sistema di monitoraggio centrale CMS200 consente di centralizzare il monitoraggio e gli allarmi secondari e migliora l'accesso dati storici del paziente, consentendo al personale medico e sanitario di lavorare in modo efficiente. Quando budget e qualità sono importanti, la scelta è Philips Efficia.
