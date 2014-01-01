Termini di ricerca

Efficia CM120

Monitor paziente

Funzionalità essenziali e algoritmi di misurazione dei parametri fisiologici ampiamente collaudati sono ora alla portata di tutti. I monitor Efficia, progettati pensando al vostro flusso di lavoro, offrono portabilità e uso intuitivo, con la maggior parte delle funzioni accessibili in tre clic al massimo. Le varie configurazioni disponibili consentono di soddisfare molteplici esigenze cliniche. Con i monitor paziente Efficia potete essere certi di offrire cure efficaci e di qualità, rientrando nel budget previsto.

Schermi di varie dimensioni
CM100: 10,1 pollici; CM120: 12,1 pollici; CM150: 15,6 pollici. Rotazione di 15° per soddisfare diverse situazioni cliniche.

CM100: 10,1 pollici; CM120: 12,1 pollici; CM150: 15,6 pollici. Rotazione di 15° per soddisfare diverse situazioni cliniche.

Display widescreen ad alta definizione
la risoluzione dello schermo di CM100 e CM120 è 1280×800, rapporto d'aspetto widescreen 16:10

Interfaccia facile da usare
Possibilità di scelta tra display touchscreen opzionale o interfaccia standard con manopola di selezione.

Misurazioni dei parametri fisiologici ampiamente collaudate e utilizzate su più di 20 milioni di pazienti ogni anno
Algoritmo ST/AR, analisi di 24 tipi di aritmia e analisi del tratto ST, ST Map (disponibile solo su CM120 e CM150); FAST SpO2 con indicazione della perfusione (PI); monitoraggio della CO2 mainstream o Microstream (opzionale), ECG a 12 derivazioni (opzionale solo su CM120 e CM150), per elencare solo alcune funzioni.

Gli stessi accessori dei monitor IntelliVue
Compatibile con più sensori SpO2 e bracciali NBP

Progettato per offrire robustezza e affidabilità
In grado di sopportare carichi di lavoro pesanti, urti e interferenze elettrostatiche.

Leggero e portatile, per essere trasportato con la massima flessibilità
Con una varietà di ganci fissi e opzioni di supporto

CM100 utilizza una sola batteria; CM120 e CM150 due batterie
Una singola batteria agli ioni di litio garantisce fino a 4 ore di monitoraggio continuo durante il trasporto e consente di affrontare senza problemi eventuali fluttuazioni di tensione.

Riesami retrospettivi a sostegno di processi decisionali migliorati
Più di 20 forme d'onda e 48 ore di dati in riesame completo integrati; riesame dei trend su 10 giorni.

Collegamento in rete wireless o cablato
Per l'interfacciamento con la centrale di monitoraggio.

Connettività HL7 integrata
Per l'interfacciamento con i sistemi informativi ospedalieri.

Display widescreen ad alta definizione
la risoluzione dello schermo di CM100 e CM120 è 1280×800, rapporto d'aspetto widescreen 16:10

Interfaccia facile da usare
Possibilità di scelta tra display touchscreen opzionale o interfaccia standard con manopola di selezione.

Misurazioni dei parametri fisiologici ampiamente collaudate e utilizzate su più di 20 milioni di pazienti ogni anno
Algoritmo ST/AR, analisi di 24 tipi di aritmia e analisi del tratto ST, ST Map (disponibile solo su CM120 e CM150); FAST SpO2 con indicazione della perfusione (PI); monitoraggio della CO2 mainstream o Microstream (opzionale), ECG a 12 derivazioni (opzionale solo su CM120 e CM150), per elencare solo alcune funzioni.

Gli stessi accessori dei monitor IntelliVue
Compatibile con più sensori SpO2 e bracciali NBP

Progettato per offrire robustezza e affidabilità
In grado di sopportare carichi di lavoro pesanti, urti e interferenze elettrostatiche.

Leggero e portatile, per essere trasportato con la massima flessibilità
Con una varietà di ganci fissi e opzioni di supporto

CM100 utilizza una sola batteria; CM120 e CM150 due batterie
Una singola batteria agli ioni di litio garantisce fino a 4 ore di monitoraggio continuo durante il trasporto e consente di affrontare senza problemi eventuali fluttuazioni di tensione.

Riesami retrospettivi a sostegno di processi decisionali migliorati
Più di 20 forme d'onda e 48 ore di dati in riesame completo integrati; riesame dei trend su 10 giorni.

Collegamento in rete wireless o cablato
Per l'interfacciamento con la centrale di monitoraggio.

Connettività HL7 integrata
Per l'interfacciamento con i sistemi informativi ospedalieri.

