EPIQ CVxi, il nostro sistema ecografico cardiovascolare di qualità superiore, basato sulla nostra piattaforma ecografica innovativa, modulare e leader del settore, dispone di potenti funzionalità basate sull'IA e imaging nSight per aiutare a superare le difficoltà attuali e a portare l'ecocardiografia interventistica a un nuovo livello. Ciò consente di ottenere sicurezza procedurale con un'innovazione accessibile e flussi di lavoro più intelligenti.
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Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
EPIQ CVxi: 3D Markers
3D Markers
I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
3D Markers
I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
3D Markers
I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.
Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.
Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.
Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
L'IA aiuta a confermare/rivalutare la selezione/dimensione del dispositivo con misurazioni accurate e peri-procedurali dell'annulus della VT (dimensionamento iniziale e piano con TC).
EchoNavigator
EchoNavigator
EchoNavigator fonde automaticamente l'imaging TEE 3D con i raggi X in tempo reale. La soluzione assiste gli heart teams con una guida intuitiva delle immagini durante le procedure in cui vengono utilizzate e fuse insieme le immagini in scopia con quelle ecografie in tempo reale. EchoNavigator offre la fusione automatica delle immagini ecocardiografiche e radiografiche, marcatori automatici per contestualizzarle e la guida e offre fino a tre diverse viste ecografiche simultaneamente.
EchoNavigator
EchoNavigator fonde automaticamente l'imaging TEE 3D con i raggi X in tempo reale. La soluzione assiste gli heart teams con una guida intuitiva delle immagini durante le procedure in cui vengono utilizzate e fuse insieme le immagini in scopia con quelle ecografie in tempo reale. EchoNavigator offre la fusione automatica delle immagini ecocardiografiche e radiografiche, marcatori automatici per contestualizzarle e la guida e offre fino a tre diverse viste ecografiche simultaneamente.
EchoNavigator
EchoNavigator fonde automaticamente l'imaging TEE 3D con i raggi X in tempo reale. La soluzione assiste gli heart teams con una guida intuitiva delle immagini durante le procedure in cui vengono utilizzate e fuse insieme le immagini in scopia con quelle ecografie in tempo reale. EchoNavigator offre la fusione automatica delle immagini ecocardiografiche e radiografiche, marcatori automatici per contestualizzarle e la guida e offre fino a tre diverse viste ecografiche simultaneamente.
EchoNavigator fonde automaticamente l'imaging TEE 3D con i raggi X in tempo reale. La soluzione assiste gli heart teams con una guida intuitiva delle immagini durante le procedure in cui vengono utilizzate e fuse insieme le immagini in scopia con quelle ecografie in tempo reale. EchoNavigator offre la fusione automatica delle immagini ecocardiografiche e radiografiche, marcatori automatici per contestualizzarle e la guida e offre fino a tre diverse viste ecografiche simultaneamente.
Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE a un trasduttore TEE.
Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE a un trasduttore TEE.
Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE a un trasduttore TEE.
Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE a un trasduttore TEE.
VeriSight Pro
VeriSight Pro
VeriSight Pro offre imaging in 2D e 3D con EPIQ CVxi. Insieme, queste due tecniche danno vita a una soluzione di guida completa con opzioni per ogni esigenza. VeriSight Pro consente di fornire assistenza eccezionale, semplificare i flussi di lavoro procedurali e navigare facilmente tra le procedure.
VeriSight Pro
VeriSight Pro offre imaging in 2D e 3D con EPIQ CVxi. Insieme, queste due tecniche danno vita a una soluzione di guida completa con opzioni per ogni esigenza. VeriSight Pro consente di fornire assistenza eccezionale, semplificare i flussi di lavoro procedurali e navigare facilmente tra le procedure.
VeriSight Pro
VeriSight Pro offre imaging in 2D e 3D con EPIQ CVxi. Insieme, queste due tecniche danno vita a una soluzione di guida completa con opzioni per ogni esigenza. VeriSight Pro consente di fornire assistenza eccezionale, semplificare i flussi di lavoro procedurali e navigare facilmente tra le procedure.
VeriSight Pro offre imaging in 2D e 3D con EPIQ CVxi. Insieme, queste due tecniche danno vita a una soluzione di guida completa con opzioni per ogni esigenza. VeriSight Pro consente di fornire assistenza eccezionale, semplificare i flussi di lavoro procedurali e navigare facilmente tra le procedure.
EPIQ CVxi: AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
EPIQ CVxi: AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
EPIQ CVxi: 2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
EPIQ CVxi: Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
EPIQ CVxi: Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
Philips X8-2t e VeriSight Pro dispongono ora della potenza del software beamforming. Ottimizzati con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
Philips X8-2t e VeriSight Pro dispongono ora della potenza del software beamforming. Ottimizzati con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
Philips X8-2t e VeriSight Pro dispongono ora della potenza del software beamforming. Ottimizzati con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.
Philips X8-2t e VeriSight Pro dispongono ora della potenza del software beamforming. Ottimizzati con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.
Soluzione ecografica per auricola sinistra
Soluzione ecografica per auricola sinistra
Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.
Soluzione ecografica per auricola sinistra
Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.
Soluzione ecografica per auricola sinistra
Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.
Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
EPIQ CVxi: 3D Markers
Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
EPIQ CVxi: 3D Markers
3D Markers
I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
3D Markers
I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
3D Markers
I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.
Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.
Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.
Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
L'IA aiuta a confermare/rivalutare la selezione/dimensione del dispositivo con misurazioni accurate e peri-procedurali dell'annulus della VT (dimensionamento iniziale e piano con TC).
EchoNavigator
EchoNavigator
EchoNavigator fonde automaticamente l'imaging TEE 3D con i raggi X in tempo reale. La soluzione assiste gli heart teams con una guida intuitiva delle immagini durante le procedure in cui vengono utilizzate e fuse insieme le immagini in scopia con quelle ecografie in tempo reale. EchoNavigator offre la fusione automatica delle immagini ecocardiografiche e radiografiche, marcatori automatici per contestualizzarle e la guida e offre fino a tre diverse viste ecografiche simultaneamente.
EchoNavigator
EchoNavigator fonde automaticamente l'imaging TEE 3D con i raggi X in tempo reale. La soluzione assiste gli heart teams con una guida intuitiva delle immagini durante le procedure in cui vengono utilizzate e fuse insieme le immagini in scopia con quelle ecografie in tempo reale. EchoNavigator offre la fusione automatica delle immagini ecocardiografiche e radiografiche, marcatori automatici per contestualizzarle e la guida e offre fino a tre diverse viste ecografiche simultaneamente.
EchoNavigator
EchoNavigator fonde automaticamente l'imaging TEE 3D con i raggi X in tempo reale. La soluzione assiste gli heart teams con una guida intuitiva delle immagini durante le procedure in cui vengono utilizzate e fuse insieme le immagini in scopia con quelle ecografie in tempo reale. EchoNavigator offre la fusione automatica delle immagini ecocardiografiche e radiografiche, marcatori automatici per contestualizzarle e la guida e offre fino a tre diverse viste ecografiche simultaneamente.
EchoNavigator fonde automaticamente l'imaging TEE 3D con i raggi X in tempo reale. La soluzione assiste gli heart teams con una guida intuitiva delle immagini durante le procedure in cui vengono utilizzate e fuse insieme le immagini in scopia con quelle ecografie in tempo reale. EchoNavigator offre la fusione automatica delle immagini ecocardiografiche e radiografiche, marcatori automatici per contestualizzarle e la guida e offre fino a tre diverse viste ecografiche simultaneamente.
Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE a un trasduttore TEE.
Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE a un trasduttore TEE.
Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE a un trasduttore TEE.
Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE a un trasduttore TEE.
VeriSight Pro
VeriSight Pro
VeriSight Pro offre imaging in 2D e 3D con EPIQ CVxi. Insieme, queste due tecniche danno vita a una soluzione di guida completa con opzioni per ogni esigenza. VeriSight Pro consente di fornire assistenza eccezionale, semplificare i flussi di lavoro procedurali e navigare facilmente tra le procedure.
VeriSight Pro
VeriSight Pro offre imaging in 2D e 3D con EPIQ CVxi. Insieme, queste due tecniche danno vita a una soluzione di guida completa con opzioni per ogni esigenza. VeriSight Pro consente di fornire assistenza eccezionale, semplificare i flussi di lavoro procedurali e navigare facilmente tra le procedure.
VeriSight Pro
VeriSight Pro offre imaging in 2D e 3D con EPIQ CVxi. Insieme, queste due tecniche danno vita a una soluzione di guida completa con opzioni per ogni esigenza. VeriSight Pro consente di fornire assistenza eccezionale, semplificare i flussi di lavoro procedurali e navigare facilmente tra le procedure.
VeriSight Pro offre imaging in 2D e 3D con EPIQ CVxi. Insieme, queste due tecniche danno vita a una soluzione di guida completa con opzioni per ogni esigenza. VeriSight Pro consente di fornire assistenza eccezionale, semplificare i flussi di lavoro procedurali e navigare facilmente tra le procedure.
EPIQ CVxi: AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
EPIQ CVxi: AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
EPIQ CVxi: 2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
EPIQ CVxi: Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
EPIQ CVxi: Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
Philips X8-2t e VeriSight Pro dispongono ora della potenza del software beamforming. Ottimizzati con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
Philips X8-2t e VeriSight Pro dispongono ora della potenza del software beamforming. Ottimizzati con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
Philips X8-2t e VeriSight Pro dispongono ora della potenza del software beamforming. Ottimizzati con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.
Philips X8-2t e VeriSight Pro dispongono ora della potenza del software beamforming. Ottimizzati con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.
Soluzione ecografica per auricola sinistra
Soluzione ecografica per auricola sinistra
Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.
Soluzione ecografica per auricola sinistra
Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.
Soluzione ecografica per auricola sinistra
Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.
Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.
EPIQ CVx/CVxi è disponibile in Paesi selezionati. Consultare l'organizzazione locale di Philips per ulteriori dettagli.
*In base alle risposte di 38 intervistati.
**Risultati ottenuti durante dimostrazioni per gli utenti eseguite a dicembre 2017 con i sistemi EPIQ CVx e iE33. La ricerca è stata organizzata e supervisionata da Use-Lab GmbH, una società di consulenza tecnica e progettazione indipendente che si occupa anche della progettazione di interfacce utente. I test sono stati condotti su 42 operatori sanitari di 17 paesi. I segmenti di clientela del settore cardiologico rappresentati erano diagnostica e interventistica per adulti e diagnostica e interventistica pediatrica.
***Non sono state stabilite prestazioni cliniche e sicurezza per alcune funzioni in attesa di submission 510(k). Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
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