VeriSight Pro Catetere ICE 3D

Il catetere per ecocardiografia intracardiaca (ICE) Philips VeriSight Pro 3D è stato sviluppato per mettere in discussione lo standard di cura per l'elettrofisiologia e per l'ambito della strutturale. Essendo il primo catetere ICE a miniaturizzare la stessa tecnologia di imaging 3D utilizzata per l'ecocardiografia transesofagea (TEE), VeriSight Pro offre al medico una guida chiara nell'imaging 2D e 3D fornendo più confidenza e controllo nelle procedure interventistiche.