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EPIQ CVx, il nostro sistema ecografico cardiovascolare premium basato sulla nostra piattaforma innovativa, modulare e leader del settore, dispone di potenti funzionalità basate sull'IA e di soluzioni diagnostiche avanzate che aiutano a superare le complessità odierne e a portare l'ecocardiografia a un nuovo livello. Ciò consente di ottenere maggiore coerenza, innovazione accessibile, flussi di lavoro più intelligenti e scalabilità più semplice.
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AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
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2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
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Automated Segmental Wall Motion Scoring
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Automated Segmental Wall Motion Scoring
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
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Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
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3D Markers
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Quantificazione 3D Auto Color Flow***
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Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
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Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
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Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
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Efficienza nei flussi di lavoro TEE
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Soluzione ecografica per auricola sinistra
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AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
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AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
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2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
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Automated Segmental Wall Motion Scoring
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Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
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Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
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3D Markers
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Quantificazione 3D Auto Color Flow***
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Quantificazione 3D Auto Color Flow***
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Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
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Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
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Efficienza nei flussi di lavoro TEE
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Soluzione ecografica per auricola sinistra
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EPIQ CVxi, il nostro sistema ecografico cardiovascolare di qualità superiore, basato sulla nostra piattaforma ecografica innovativa, modulare e leader del settore, dispone di potenti funzionalità basate sull'IA e imaging nSight per aiutare a superare le difficoltà attuali e a portare l'ecocardiografia interventistica a un nuovo livello. Ciò consente di ottenere sicurezza procedurale con un'innovazione accessibile e flussi di lavoro più intelligenti.
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Trasduttore transesofageo ad array settoriale xMatrix Philips con tecnologia a cristalli PureWave e con gamma di frequenza operativa estesa da 11 a 4 MHz che consente l'imaging nelle modalità 2D, Live xPlane, Live 3D, 3D Zoom, Full Volume e 3D Color. È dotato di un pulsante configurabile dall'utente sul manipolo per migliorare l'efficienza dell'esame. Include un cavo di interfaccia ECG e una protezione monouso per cristalli del trasduttore.
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Il catetere per ecocardiografia intracardiaca (ICE) Philips VeriSight Pro 3D è stato sviluppato per mettere in discussione lo standard di cura per l'elettrofisiologia e per l'ambito della strutturale. Essendo il primo catetere ICE a miniaturizzare la stessa tecnologia di imaging 3D utilizzata per l'ecocardiografia transesofagea (TEE), VeriSight Pro offre al medico una guida chiara nell'imaging 2D e 3D fornendo più confidenza e controllo nelle procedure interventistiche(1-3).
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