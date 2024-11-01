Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.