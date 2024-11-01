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EPIQ CVx

Sistema ecografico per cardiologia di livello premium

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EPIQ CVx, il nostro sistema ecografico cardiovascolare premium basato sulla nostra piattaforma innovativa, modulare e leader del settore, dispone di potenti funzionalità basate sull'IA e di soluzioni diagnostiche avanzate che aiutano a superare le complessità odierne e a portare l'ecocardiografia a un nuovo livello. Ciò consente di ottenere maggiore coerenza, innovazione accessibile, flussi di lavoro più intelligenti e scalabilità più semplice.

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Caratteristiche
EPIQ CVx: AutoStrain LV con EF automatizzata e strain liv medio
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
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EPIQ CVx: AutoStrain LV con EF automatizzata e strain liv medio
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
EPIQ CVx: 2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata

2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata

Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.

2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata

2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.

2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata

Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
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EPIQ CVx: 2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata

2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata

Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Automated Segmental Wall Motion Scoring

Automated Segmental Wall Motion Scoring

Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.

Automated Segmental Wall Motion Scoring

Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.

Automated Segmental Wall Motion Scoring

Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
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Automated Segmental Wall Motion Scoring
Automated Segmental Wall Motion Scoring

Automated Segmental Wall Motion Scoring

Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
EPIQ CVx: Automeasure, automazione per quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile

Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile

Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.

Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile

Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.

Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile

Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
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EPIQ CVx: Automeasure, automazione per quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile

Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile

Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.

Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.

Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
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Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
EPIQ CVx: 3D Markers
3D Markers

3D Markers

I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.

3D Markers

3D Markers
I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.

3D Markers

I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
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EPIQ CVx: 3D Markers
3D Markers

3D Markers

I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.

Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.

Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.
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Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.
Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***

Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***

L'IA aiuta a confermare/rivalutare la selezione/dimensione del dispositivo con misurazioni accurate e peri-procedurali dell'annulus della VT (dimensionamento iniziale e piano con TC).

Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***

Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
L'IA aiuta a confermare/rivalutare la selezione/dimensione del dispositivo con misurazioni accurate e peri-procedurali dell'annulus della VT (dimensionamento iniziale e piano con TC).

Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***

L'IA aiuta a confermare/rivalutare la selezione/dimensione del dispositivo con misurazioni accurate e peri-procedurali dell'annulus della VT (dimensionamento iniziale e piano con TC).
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Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***

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L'IA aiuta a confermare/rivalutare la selezione/dimensione del dispositivo con misurazioni accurate e peri-procedurali dell'annulus della VT (dimensionamento iniziale e piano con TC).
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave

Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave

X5-1c, X8-2t e VeriSight Pro dispongono della stessa potenza del software beamforming. Ottimizzati ora con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.

Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave

Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
X5-1c, X8-2t e VeriSight Pro dispongono della stessa potenza del software beamforming. Ottimizzati ora con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.

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Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave

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X5-1c, X8-2t e VeriSight Pro dispongono della stessa potenza del software beamforming. Ottimizzati ora con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.
Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Efficienza nei flussi di lavoro TEE

Efficienza nei flussi di lavoro TEE

Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE, TEE a un trasduttore TTE.

Efficienza nei flussi di lavoro TEE

Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE, TEE a un trasduttore TTE.

Efficienza nei flussi di lavoro TEE

Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE, TEE a un trasduttore TTE.
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Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Efficienza nei flussi di lavoro TEE

Efficienza nei flussi di lavoro TEE

Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE, TEE a un trasduttore TTE.
Soluzione ecografica per auricola sinistra
Soluzione ecografica per auricola sinistra

Soluzione ecografica per auricola sinistra

Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.

Soluzione ecografica per auricola sinistra

Soluzione ecografica per auricola sinistra
Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.

Soluzione ecografica per auricola sinistra

Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.
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Soluzione ecografica per auricola sinistra
Soluzione ecografica per auricola sinistra

Soluzione ecografica per auricola sinistra

Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.
  • EPIQ CVx: AutoStrain LV con EF automatizzata e strain liv medio
  • EPIQ CVx: 2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
  • Automated Segmental Wall Motion Scoring
  • EPIQ CVx: Automeasure, automazione per quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Vedi tutte le caratteristiche
EPIQ CVx: AutoStrain LV con EF automatizzata e strain liv medio
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
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EPIQ CVx: AutoStrain LV con EF automatizzata e strain liv medio
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain offre una quantificazione rapida e riproducibile dello strain 2D per LV, LA e RV, nonché frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio, per una valutazione completa del ventricoloo sinistro all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e consentendo di risparmiare tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
EPIQ CVx: 2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata

2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata

Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.

2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata

2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata
Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.

2D Auto EF e 2D Auto EF avanzata

Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
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Offre risultati rapidi e riproducibili per agevolare il confronto dei dati funzionali LV, migliorare il flusso di lavoro e risparmiare tempo nelle valutazioni LV. 2D Auto EF supporta le immagini senza contrasto, 2D Auto EF avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per supportare la quantificazione delle immagini con contrasto e senza contrasto.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
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Automated Segmental Wall Motion Scoring

Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.

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Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.

Automated Segmental Wall Motion Scoring

Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
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Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
EPIQ CVx: Automeasure, automazione per quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile

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Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.

Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile

Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile
Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.

Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile

Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
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Auto Measure offre l'automazione per una quantificazione cardiaca affidabile, comprovata e riproducibile

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Auto Measure fornisce misurazioni 2D Doppler e di lunghezza completamente automatizzate oltre a Smart (Doppler) View ID assistito dall'intelligenza artificiale con un notevole risparmio in termini di tempo. L'IA fornisce funzionalità complete senza ECG.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.

Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.

Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
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Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.
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Sistema per TEE X11-4t mini di Philips. Si adatta perfettamente.

Quando si naviga in spazi ristretti e casi complessi, il sistema per TEE X11-4t mini 3D di Philips si adatta perfettamente, offrendoti spazio, portata e angoli per diagnosticare e trattare un maggior numero di pazienti. X11-4t è progettata per pazienti adulti e pediatrici (di almeno 5 kg). Tutto questo con la semplicità e l'esperienza che caratterizzano i prodotti Philips.
EPIQ CVx: 3D Markers
3D Markers

3D Markers

I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.

3D Markers

3D Markers
I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.

3D Markers

I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
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EPIQ CVx: 3D Markers
3D Markers

3D Markers

I marcatori grafici possono essere posizionati all'interno di un volume 3D o MPR in MultiVue per semplificare il tracciamento dei punti di interesse strutturali. 3D Marker consente una maggiore efficienza durante le procedure eco-guidate e l'annotazione dettagliata dell'anatomia complessa.
Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.

Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.

Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.
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Quantificazione 3D Auto Color Flow***
Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Quantificazione 3D Auto Color Flow***

Offre l'IA per la valutazione del volume di rigurgito della valvola mitrale (MR) rapido, semplice e riproducibile che aiuta a valutare la severità dell'MR.
Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***

Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***

L'IA aiuta a confermare/rivalutare la selezione/dimensione del dispositivo con misurazioni accurate e peri-procedurali dell'annulus della VT (dimensionamento iniziale e piano con TC).

Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***

Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
L'IA aiuta a confermare/rivalutare la selezione/dimensione del dispositivo con misurazioni accurate e peri-procedurali dell'annulus della VT (dimensionamento iniziale e piano con TC).

Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***

L'IA aiuta a confermare/rivalutare la selezione/dimensione del dispositivo con misurazioni accurate e peri-procedurali dell'annulus della VT (dimensionamento iniziale e piano con TC).
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Quantificazione automatica 3D della valvola tricuspide***
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L'IA aiuta a confermare/rivalutare la selezione/dimensione del dispositivo con misurazioni accurate e peri-procedurali dell'annulus della VT (dimensionamento iniziale e piano con TC).
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave

Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave

X5-1c, X8-2t e VeriSight Pro dispongono della stessa potenza del software beamforming. Ottimizzati ora con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.

Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave

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X5-1c, X8-2t e VeriSight Pro dispongono della stessa potenza del software beamforming. Ottimizzati ora con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.

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Espansione di nSight Plus ai trasduttori chiave
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X5-1c, X8-2t e VeriSight Pro dispongono della stessa potenza del software beamforming. Ottimizzati ora con nSight Plus, i nostri trasduttori hanno migliorato la qualità delle immagini MPR e aumentato la frequenza dei fotogrammi.
Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Efficienza nei flussi di lavoro TEE

Efficienza nei flussi di lavoro TEE

Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE, TEE a un trasduttore TTE.

Efficienza nei flussi di lavoro TEE

Efficienza nei flussi di lavoro TEE
Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE, TEE a un trasduttore TTE.

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Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE, TEE a un trasduttore TTE.
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Flusso di lavoro efficiente per il posizionamento e le dimensioni del dispositivo durante le procedure con MultiVue e Recall Settings (Impostazioni di richiamo). MultiVue offre un allineamento con un solo clic con l'anatomia 3D, in cui Recall Settings preserva le impostazioni di acquisizione e imaging quando si passa da un trasduttore ICE, TEE a un trasduttore TTE.
Soluzione ecografica per auricola sinistra
Soluzione ecografica per auricola sinistra

Soluzione ecografica per auricola sinistra

Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.

Soluzione ecografica per auricola sinistra

Soluzione ecografica per auricola sinistra
Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.

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Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.
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Soluzione ecografica per auricola sinistra
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Soluzione ecografica per auricola sinistra

Progettata per fornire la morfologia dell'auricola sinistra (LAA) in tempo reale partendo da un'acquisizione Live 3D con Cardiac TrueVue Glass al fine di ridurre i tempi di quantificazione dell'area di posizionamento del dispositivo anche durante procedure interventistiche complesse.

Specifiche Tecniche

Dimensioni del sistema
Dimensioni del sistema
Larghezza
  • 60,6 cm
Altezza
  • 146-171,5 cm
Profondità
  • 109,2 cm
Peso
  • 104,3 kg
Pannello di controllo
Pannello di controllo
Dimensioni del monitor
  • 54,9 cm
Gradi di rotazione
  • 180 gradi
Regolazione in altezza
  • 25,4 cm
Dimensioni del sistema
Dimensioni del sistema
Larghezza
  • 60,6 cm
Altezza
  • 146-171,5 cm
Pannello di controllo
Pannello di controllo
Dimensioni del monitor
  • 54,9 cm
Gradi di rotazione
  • 180 gradi
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Dimensioni del sistema
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Larghezza
  • 60,6 cm
Altezza
  • 146-171,5 cm
Profondità
  • 109,2 cm
Peso
  • 104,3 kg
Pannello di controllo
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  • 180 gradi
Regolazione in altezza
  • 25,4 cm
  • EPIQ CVx/CVxi è disponibile in Paesi selezionati. Consultare l'organizzazione locale di Philips per ulteriori dettagli.
  • ***Non sono state stabilite prestazioni cliniche e sicurezza per alcune funzioni in attesa di submission 510(k). Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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