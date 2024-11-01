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Avalon ECG/IUP

Trasduttore

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Il trasduttore per ECG/IUP Avalon consente di eseguire l'ECG fetale/materno e misurare la pressione intrauterina. Affidabilità e flessibilità sono integrate in un unico trasduttore, per monitorare i parametri fetali/materni interni o esterni in modo pratico e agevole.

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Caratteristiche
Dati fetali e materni
Fornisce dati fetali e materni

Fornisce dati fetali e materni

Il trasduttore può essere considerato come un modulo parametrico collegabile al monitor fetale per ottenere sia dati fetali che materni.

Fornisce dati fetali e materni

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Il trasduttore può essere considerato come un modulo parametrico collegabile al monitor fetale per ottenere sia dati fetali che materni.

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Connettori a D
Connettori a D per un collegamento agevole

Connettori a D per un collegamento agevole

I connettori a D permettono un facile collegamento a una qualunque delle corrispondenti prese per trasduttori fetali sul monitor, grazie alla praticità della connessione plug and play.

Connettori a D per un collegamento agevole

Connettori a D per un collegamento agevole
I connettori a D permettono un facile collegamento a una qualunque delle corrispondenti prese per trasduttori fetali sul monitor, grazie alla praticità della connessione plug and play.

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Connettori a D
Connettori a D per un collegamento agevole

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Integrazione

Integrazione

Un unico trasduttore consente di eseguire diverse misurazioni, rendendo il monitoraggio più flessibile e riducendo il numero di trasduttori richiesti.

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  • Dati fetali e materni
  • Connettori a D
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Umidità di conservazione/trasporto
  • Umidità relativa massima: 90% a 60 °C
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