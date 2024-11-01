Il trasduttore a ultrasuoni Avalon consente di misurare la frequenza cardiaca fetale. Una scelta sicura per soddisfare le esigenze cliniche in continua evoluzione e monitorare gravidanze singole o multiple con un segnale omogeneo e affidabile.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
|Temperatura di esercizio
|
|Umidità in funzione
|
|Altitudine in funzione
|
|Temperatura di conservazione/trasporto
|
|Umidità di conservazione/trasporto
|
|Altitudine di conservazione/trasporto
|
|Temperatura di esercizio
|
|Umidità in funzione
|
|Temperatura di esercizio
|
|Umidità in funzione
|
|Altitudine in funzione
|
|Temperatura di conservazione/trasporto
|
|Umidità di conservazione/trasporto
|
|Altitudine di conservazione/trasporto
|
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.