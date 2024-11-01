Toco+ MP Avalon è un nuovo trasduttore che misura le contrazioni in aggiunta a polso materno ed ECG fetale e materno. È il nostro trasduttore più innovativo, che migliora il rilevamento automatico della coincidenza misurando in modo accurato l'ECG fetale e materno e il polso materno senza necessità di un sensore SpO2 o di un trasduttore MECG aggiuntivo. Richiede l'installazione dell'ultima versione software L.3 sul monitor fetale.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.