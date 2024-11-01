Progettato per gestire le esigenze di cura dei pazienti in ambiente RM, MR Patient Care Portal 5000 offre monitoraggio remoto, gestione dei pazienti, protezione dei dati informatici e del prodotto e connettività al sistema informativo ospedaliero (HIS). MR Patient Care Portal 5000 è inoltre dotato della tecnologia FirstSight, un concetto di design esclusivo che integra nelle interfacce utente Philips MR Patient Care principi di percezione visiva avanzata e strumenti di supporto decisionale, per conferire familiarità, chiarezza e intelligenza nelle informazioni.
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Con le dinamiche in continua evoluzione degli odierni modelli di assistenza sanitaria, non è mai stato così importante sapere che il tuo partner MR Patient Care è sempre al passo con i tempi. Da oltre 30 anni lavoriamo sodo per aiutarti ad assistere al meglio i tuoi pazienti, dallo sviluppo del primo monitor paziente per RM al miglioramento della gestione dei pazienti RM nei vari reparti.
Insieme, per crescere
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Su misura e senza tempo
Su misura e senza tempo
Preparati ad affrontare qualsiasi situazione con il nuovo design modulare che rende semplice e conveniente aggiornare l'hardware e il software di MR Patient Care Portal 5000 per seguire l'evoluzione dei tuoi requisiti clinici e di flusso dei dati.
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Sentiti al sicuro fin dall'inizio
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Un terzo di tutte le violazioni dei dati in ambito sanitario coinvolge gli ospedali. Philips è qui per aiutarti. MR Patient Care Portal 5000 è stato progettato con le stesse competenze e con la stessa esperienza in materia di cybersicurezza che aiutano gli ospedali in tutto il mondo a ridurre i rischi in tutti i loro ecosistemi IT. Oltre all'apprezzata facilità di connessione con i sistemi EMR di Expression, troverai anche funzionalità avanzate per il controllo degli accessi che assicurano privacy e conformità normativa.
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Vedere per credere
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Simile nell'aspetto e nella funzionalità agli odierni smart device, MR Patient Care Portal 5000 con FirstSight introduce un'operatività intuitiva nella tua suite RM grazie all'integrazione di principi di percezione visiva avanzata e strumenti decisionali nell'interfaccia utente. L'intelligence di FirstSight aiuta a mettere in risalto i contenuti più rilevanti durante gli episodi di cura e ti consente di prendere decisioni cliniche informate e sicure.
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1. Gabriel MH, Noblin A, Rutherford A, et al. Data breach locations, types, and associated characteristics among US hospitals. Am J Manag Care. 2018;24(2):78-84.
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