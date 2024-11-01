MR Patient Care Portal 5000 MR Patient Care Portal 5000

Progettato per gestire le esigenze di cura dei pazienti in ambiente RM, MR Patient Care Portal 5000 offre monitoraggio remoto, gestione dei pazienti, protezione dei dati informatici e del prodotto e connettività al sistema informativo ospedaliero (HIS). MR Patient Care Portal 5000 è inoltre dotato della tecnologia FirstSight, un concetto di design esclusivo che integra nelle interfacce utente Philips MR Patient Care principi di percezione visiva avanzata e strumenti di supporto decisionale, per conferire familiarità, chiarezza e intelligenza nelle informazioni.