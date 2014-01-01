Cardiac Workstation 5000 Workstation di cardiologia

Philips Cardiac Workstation è diverso da qualsiasi altro elettrocardiografo esistente. È una soluzione rivoluzionaria progettata per migliorare il modo di acquisire, visualizzare, analizzare, memorizzare, condividere e gestire i dati ECG, trasformando l'elettrocardiografia diagnostica. Snellisce il flusso di lavoro e offre informazioni cliniche complete al punto di cura, integrandosi ai sistemi aziendali, per formulare diagnosi e assistere i pazienti cardiologici in sicurezza.