Cardiac Workstation 5000

Workstation di cardiologia

Philips Cardiac Workstation è diverso da qualsiasi altro elettrocardiografo esistente. È una soluzione rivoluzionaria progettata per migliorare il modo di acquisire, visualizzare, analizzare, memorizzare, condividere e gestire i dati ECG, trasformando l'elettrocardiografia diagnostica. Snellisce il flusso di lavoro e offre informazioni cliniche complete al punto di cura, integrandosi ai sistemi aziendali, per formulare diagnosi e assistere i pazienti cardiologici in sicurezza.

Sequenze operative a 3 passaggi
I tasti funzione retroilluminati della sequenza operativa a 3 passaggi guidano l'utente nell'esecuzione di ECG eccezionalmente accurati in modo agevole e senza interruzioni. L'immissione automatica dei dati con il lettore di codici a barre/QR o l'importazione delle richieste tramite IntelliSpace ECG o la cartella clinica elettronica consentono di ridurre al minimo gli errori e di acquisire, analizzare, stampare, esportare e recuperare i referti ECG in modo rapido e con un semplice tocco di un pulsante.

I tasti funzione retroilluminati della sequenza operativa a 3 passaggi guidano l'utente nell'esecuzione di ECG eccezionalmente accurati in modo agevole e senza interruzioni. L'immissione automatica dei dati con il lettore di codici a barre/QR o l'importazione delle richieste tramite IntelliSpace ECG o la cartella clinica elettronica consentono di ridurre al minimo gli errori e di acquisire, analizzare, stampare, esportare e recuperare i referti ECG in modo rapido e con un semplice tocco di un pulsante.

Sicurezza
Philips Cardiac Workstation 5000 è protetto da una serie di strumenti integrati affidabili, incluso lo standard di sicurezza WPA3-Personal, a supporto della difesa della rete e della protezione della privacy del team medico e dei pazienti. Vedere la sezione della documentazione di seguito e scaricare la brochure del prodotto per maggiori informazioni.

Philips Cardiac Workstation 5000 è protetto da una serie di strumenti integrati affidabili, incluso lo standard di sicurezza WPA3-Personal, a supporto della difesa della rete e della protezione della privacy del team medico e dei pazienti. Vedere la sezione della documentazione di seguito e scaricare la brochure del prodotto per maggiori informazioni.

Display touchscreen
La semplicità delle procedure in tre passaggi e i comandi touchscreen aiutano a fornire cure cardiache di qualità in modo costante, indipendentemente dall'esperienza degli operatori sanitari. Grazie a protocolli e flussi ECG standardizzati per l'intera struttura, Cardiac Workstation 5000 aiuta a ridurre il numero di operazioni amministrative e ripetitive, alleggerendo il carico formativo e aumentando la soddisfazione dell'utente.

La semplicità delle procedure in tre passaggi e i comandi touchscreen aiutano a fornire cure cardiache di qualità in modo costante, indipendentemente dall'esperienza degli operatori sanitari. Grazie a protocolli e flussi ECG standardizzati per l'intera struttura, Cardiac Workstation 5000 aiuta a ridurre il numero di operazioni amministrative e ripetitive, alleggerendo il carico formativo e aumentando la soddisfazione dell'utente.

Ergonomia
Inclinabile, ruotabile, regolabile in altezza e pieghevole, fornisce i dati ECG direttamente al punto di cura, permettendo all'operatore sanitario di restare accanto ai propri pazienti. Cardiac Workstation 5000 è integrato in un carrello agevole, compatto, fisso o ad altezza regolabile, per essere sempre pronto all'uso.

Inclinabile, ruotabile, regolabile in altezza e pieghevole, fornisce i dati ECG direttamente al punto di cura, permettendo all'operatore sanitario di restare accanto ai propri pazienti. Cardiac Workstation 5000 è integrato in un carrello agevole, compatto, fisso o ad altezza regolabile, per essere sempre pronto all'uso.

Algoritmo DXL
Gli operatori sanitari possono consultare e visualizzare dati anagrafici accurati e un'ampia serie di dati clinici direttamente al punto di cura. Il sistema offre inoltre un'analisi accurata dei ritmi irregolari e dei battiti con conduzione aberrante, la consultazione rapida di più ECG per determinare i trend e il confronto affiancato degli ECG attuali e precedenti con il supporto del sistema di gestione IntelliSpace ECG.

Gli operatori sanitari possono consultare e visualizzare dati anagrafici accurati e un'ampia serie di dati clinici direttamente al punto di cura. Il sistema offre inoltre un'analisi accurata dei ritmi irregolari e dei battiti con conduzione aberrante, la consultazione rapida di più ECG per determinare i trend e il confronto affiancato degli ECG attuali e precedenti con il supporto del sistema di gestione IntelliSpace ECG.

IT
Cardiac Workstation 5000 si integra perfettamente con i sistemi di cartella clinica e di gestione dei reparti per ridurre tempi e costi. Vedere la sezione della documentazione di seguito e scaricare la brochure del prodotto per maggiori informazioni.

Cardiac Workstation 5000 si integra perfettamente con i sistemi di cartella clinica e di gestione dei reparti per ridurre tempi e costi. Vedere la sezione della documentazione di seguito e scaricare la brochure del prodotto per maggiori informazioni.

Vedi tutte le caratteristiche
Specifiche Tecniche

Funzioni ECG
Funzioni ECG
Acquisizione simultanea delle derivazioni
  • Fino a 18 derivazioni
ECG temporizzato
  • Supporto dei protocolli per lo stress farmacologico
Memorizzazione/trasferimento dei referti
  • Massima fedeltà a 1000 Hz per i tracciati di 10 secondi riferiti a massimo 18 derivazioni
Rilevamento dell'impulso di stimolazione
  • 0,02 mVms (ad es. impulso 0,2 mV x 0,1 ms o impulso 0,1 mV x 0,2 ms)
  • 5 volte superiore allo standard proposto
Algoritmo Philips DXL per ECG a 18 derivazioni
Algoritmo Philips DXL per ECG a 18 derivazioni
Dichiarazioni interpretative
  • > 600 dichiarazioni interpretative con analisi pediatrica integrata
Soppressione delle dichiarazioni ai limiti di norma
  • Tre impostazioni configurabili
Motivazioni
  • Possibilità di selezionare le spiegazioni di tutte le dichiarazioni interpretative
Derivazioni usate per la diagnosi
  • 12 derivazioni standard più V3R, V4R, V5R, V7, V8 e V9
Strumenti di supporto decisionale STEMI
Strumenti di supporto decisionale STEMI
Vettore ST grafico
  • Due referti ECG con mappe ST polari; piani frontale e trasversale
Valori critici
  • Indicazione di quattro condizioni che richiedono assistenza clinica immediata
Carrelli
Carrelli
Regolazione dell'altezza
  • 860452: altezza fissa
  • 860453: altezza regolabile (25 cm)
Piano di lavoro
  • Ampio piano di lavoro adatto a ogni ambiente
Dispositivi compatibili
  • I carrelli sono compatibili anche con:
  • Cardiac Workstation 7000
  • PageWriter TC70
  • PageWriter TC50
  • PageWriter TC35
Contenitori
  • Alloggiamento standard per 400 fogli per ECG aggiuntivi
  • Alloggiamento standard per salviette detergenti/guanti/gel per elettrodi
  • Cassetto a scomparsa opzionale
  • Cestino chiudibile opzionale
  • Cestello in filo metallico opzionale
  • Supporto pensile per fili delle derivazioni opzionale
Vedi tutte le specifiche
