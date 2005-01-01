PageWriter TC35 ottimizza il flusso di lavoro e supporta le decisioni cliniche. Tutti gli elettrocardiografi PageWriter sfruttano l'algoritmo ECG DXL, frutto di oltre 55 anni di ricerca ed esperienza, fornendo continuità e coerenza alle acquisizioni ECG e alle diagnosi attraverso tutti i modelli PageWriter, il sistema IntelliSpace ECG e le altre soluzioni Philips nella struttura sanitaria. La possibilità di scaricare le liste di lavoro in modalità DICOM nativa e di richiamare i dati ADT consente di consultare l'anagrafica dei pazienti al posto letto. È possibile esportare i referti ECG nella cartella clinica elettronica tramite Wi-Fi 5 802.11 b/a/g/n/ac con protezione WPA3 (Personal). L'interoperabilità DICOM nativa di PageWriter consente l'accesso diretto alle richieste ECG dal provider DICOM MWL attuale e la memorizzazione degli ECG risultanti in formato DICOM sui sistemi PACS. Questo assicura un flusso di lavoro clinico rapido ed efficiente e un funzionamento affidabile per pazienti e operatori sanitari.
Algoritmo di interpretazione dell'ECG all'avanguardia
L'algoritmo ECG Philips DXL offre funzioni di interpretazione dell'ECG all'avanguardia nel settore, in particolare per quanto riguarda l'analisi pediatrica, il rilevamento degli impulsi di stimolazione (fino a 0,02 mVms), le misurazioni QT e una serie di strumenti di supporto decisionale STEMI avanzati che aiutano a guidare il trattamento dei pazienti con dolore toracico.
Sequenza operativa a 3 passaggi
Navigazione veloce mediante touchscreen e pulsanti guida luminosi
L'elettrocardiografo PageWriter TC35 è progettato per l'uso in ambito ospedaliero nonché in ambulatori clinici. L'azionamento mediante facili sequenze operative a 3 passaggi, il display touchscreen e gli strumenti aggiuntivi consentono di ottenere agevolmente referti ECG di qualità. A questo sia aggiunge il Supporto decisionale clinico all'avanguardia grazie all'algoritmo ECG Philips DXL.
Set di derivazioni compatto integrato
Un set di derivazioni integrato significa meno connessioni da gestire
Il design uniforme del set di derivazioni compatto comporta meno connessioni da controllare e gestire per il personale. Inoltre, la progettazione razionale consente una sostituzione economica del set di derivazioni in ambienti caratterizzati da grandi volumi di esami. La batteria offre fino a 13,9 ore di cicli di funzionamento normali prima di necessitare di ricarica.
Connettività wireless Wi-Fi 5
Comunicazione e integrazione basate su standard
Il flusso di lavoro efficiente grazie alla connettività cablata e wireless Wi-Fi 5 con standard HL7, XML e DICOM nativo gestisce le informazioni, supportando la rapida collaborazione del personale clinico e l'intero processo decisionale.
L'elettrocardiografo PageWriter TC35 è progettato per l'uso in ambito ospedaliero nonché in ambulatori clinici. L'azionamento mediante facili sequenze operative a 3 passaggi, il display touchscreen e gli strumenti aggiuntivi consentono di ottenere agevolmente referti ECG di qualità. A questo sia aggiunge il Supporto decisionale clinico all'avanguardia grazie all'algoritmo ECG Philips DXL.
Set di derivazioni compatto integrato
Il design uniforme del set di derivazioni compatto comporta meno connessioni da controllare e gestire per il personale. Inoltre, la progettazione razionale consente una sostituzione economica del set di derivazioni in ambienti caratterizzati da grandi volumi di esami. La batteria offre fino a 13,9 ore di cicli di funzionamento normali prima di necessitare di ricarica.
Connettività wireless Wi-Fi 5
Il flusso di lavoro efficiente grazie alla connettività cablata e wireless Wi-Fi 5 con standard HL7, XML e DICOM nativo gestisce le informazioni, supportando la rapida collaborazione del personale clinico e l'intero processo decisionale.
