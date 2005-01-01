PageWriter TC35 Elettrocardiografo

PageWriter TC35 ottimizza il flusso di lavoro e supporta le decisioni cliniche. Tutti gli elettrocardiografi PageWriter sfruttano l'algoritmo ECG DXL, frutto di oltre 55 anni di ricerca ed esperienza, fornendo continuità e coerenza alle acquisizioni ECG e alle diagnosi attraverso tutti i modelli PageWriter, il sistema IntelliSpace ECG e le altre soluzioni Philips nella struttura sanitaria. La possibilità di scaricare le liste di lavoro in modalità DICOM nativa e di richiamare i dati ADT consente di consultare l'anagrafica dei pazienti al posto letto. È possibile esportare i referti ECG nella cartella clinica elettronica tramite Wi-Fi 5 802.11 b/a/g/n/ac con protezione WPA3 (Personal). L'interoperabilità DICOM nativa di PageWriter consente l'accesso diretto alle richieste ECG dal provider DICOM MWL attuale e la memorizzazione degli ECG risultanti in formato DICOM sui sistemi PACS. Questo assicura un flusso di lavoro clinico rapido ed efficiente e un funzionamento affidabile per pazienti e operatori sanitari.