Per istituire un programma di gestione della dose di radiazione efficace è necessario un cambiamento a livello di cultura organizzativa, oltre che disporre di strumenti e collaborazione. Aspetti come l'armonizzazione dei protocolli di imaging nell'istituto, la registrazione e l'analisi dei dati, la sensibilizzazione dei pazienti in merito alle radiazioni e alcune comuni aspettative sulla sicurezza nel reparto sono elementi chiave del successo.

Misurare la dose è solo l'inizio. È nel modo in cui si utilizzano i dati per creare una cultura della sicurezza strutturata e sostenibile che DoseWise manifesta la sua superiorità.