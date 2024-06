PerformanceBridge 4.0

Analisi dei dati in tempo reale per un miglioramento continuo

PerformanceBridge è progettato per semplificare l'esplorazione dei dati aziendali e consentire iniziative tattiche per supportare la gestione e il personale a contatto con i pazienti con applicazioni dedicate per migliorare il flusso di lavoro clinico. Le dashboard interattive forniscono un facile accesso alle informazioni necessarie per osservazioni rapide e utili e referti dettagliati. In questo modo è possibile visualizzare le metriche dei reparti, l'utilizzo di singoli scanner e i referti cronologici, in modo da poter usufruire dei dati in tutta l'azienda, indipendentemente dalla generazione del sistema o dal fornitore.