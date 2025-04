Radiology Operations Command Center

Radiology image management PACS

Con la gestione integrata delle immagini radiologiche Philips PACS Diagnostic Workspace, i radiologi possono accedere agli strumenti necessari, tra cui refertazione, analisi di visualizzazione avanzata per le immagini dei pazienti e informazioni basate su IA* per le organizzazioni sanitarie. La nostra soluzione PACS per radiologia/PACS integrata è progettata in modo intuitivo per ottimizzare i percorsi di cura dall'organizzazione alla diagnosi fino alla collaborazione, utilizzando dati DICOM e non DICOM con potenti strumenti per l'archiviazione delle immagini e la comunicazione per le immagini mediche digitali e i dati associati.

