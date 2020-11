Si tratta di un problema insidioso: secondo i Centers for Disease Control and Prevention, ogni giorno un paziente ospedaliero su 25 contrae un'infezione ospedaliera¹.



Le infezioni ospedaliere sono un problema serio. Possono essere localizzate o sistemiche, possono colpire qualsiasi apparato del corpo e essere associate a dispositivi medicali o trasfusioni di emoderivati². Riducendo le infezioni ospedaliere all'interno della struttura, è possibile migliorare la gestione della popolazione dei pazienti nell'unità di terapia intensiva e ampliare le risorse di assistenza.



Le nostre soluzioni di terapia intensiva forniscono alle équipe di assistenza gli strumenti necessari per gestire le infezioni ospedaliere.

Scoprite di più sulle nostre soluzioni per la terapia intensiva.