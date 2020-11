Negli Stati Uniti milioni di pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, ma il numero di operatori sanitari in grado di assisterli non è neanche lontanamente sufficiente.



Per far fronte a questa carenza allarmante, gli ospedali devono rivedere il loro approccio alla gestione della popolazione di pazienti. Anziché aumentare il numero degli operatori sanitari, è necessario sfruttare al meglio le risorse disponibili per fornire un'assistenza coerente e di qualità.



Le tecnologie di telemedicina consentono di monitorare i pazienti 24 ore al giorno anche in situazioni di carenza di personale. Ma la tecnologia da sola non basta. Proprio per questo, le nostre soluzioni complete di telemedicina per la terapia intensiva includono anche supporto clinico e processi collaudati per aiutarvi a massimizzare le capacità, ridurre i costi e migliorare l'assistenza ai pazienti.



