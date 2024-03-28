L'aspirapolvere cordless Philips serie 7000 ha una potenza di aspirazione ridotta

Un oggetto è incastrato nel condotto del flusso di aria

Un oggetto estraneo può essere rimasto incastrato nel condotto del flusso di aria. Controllare che l'apparecchio sia spento. Pulire la bocchetta seguendo le istruzioni indicate nel manuale dell'utente o nel video di seguito.

Controllare il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Cercare eventuali oggetti incastrati anche nell'apparecchio secondario. Rimuovere l'oggetto dalla bocchetta o dal tubo e riavviare l'apparecchio.



Nell'apparecchio non è inserito il filtro

Se il filtro non è stato inserito nell'apparecchio, si potrebbero verificare problemi di aspirazione. Assicurarsi che il filtro sia montato correttamente sull'apparecchio. Al momento di agganciare il contenitore polvere all'apparecchio, è importante allinearne prima il lato superiore, per poi farlo ruotare in posizione.



Se una volta effettuate queste verifiche la potenza di aspirazione risulta ancora inferiore al solito, rivolgersi a un centro di assistenza Philips o contattare direttamente Philips per ulteriore assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.

