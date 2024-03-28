ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

L'aspirapolvere cordless Philips serie 7000 ha una potenza di aspirazione ridotta

Se la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere cordless Philips serie 7000 è inferiore a quella prevista, le cause potrebbero essere diverse. Usando il nome del modello dell'aspirapolvere indicato sul manico, è possibile sapere come risolvere facilmente il problema consultando le sezioni di seguito.

Modelli 7000

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: FC6826/01R1 , XC7042/01R1 , FC6823/01R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza