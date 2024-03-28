L'aspirapolvere cordless Philips serie 7000 ha una potenza di aspirazione ridotta
Se la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere cordless Philips serie 7000 è inferiore a quella prevista, le cause potrebbero essere diverse. Usando il nome del modello dell'aspirapolvere indicato sul manico, è possibile sapere come risolvere facilmente il problema consultando le sezioni di seguito.
Il filtro e/o il ciclone sono sporchi Se il filtro e/o il ciclone (parte colorata nel contenitore polvere) sono sporchi, la potenza di aspirazione diminuisce. La soluzione è pulire entrambe le parti seguendo queste istruzioni:
Contenitore polvere/ciclone
Spegnere l'apparecchio (immagine A1).
Rimuovere il contenitore premendo il tasto mentre l'apparecchio è inclinato a 45° (immagine 2).
Sollevare la parte colorata per accedere al contenitore (immagine A3). Rimuovere peli e sporcizia incastrati nel filtro del ciclone.
Svuotare il contenitore polvere (immagine A4).
Sciacquare il contenitore polvere sotto l'acqua corrente. Non lavare in lavastoviglie (immagine A5).
Reinserire il contenitore polvere solo una volta che sarà completamente asciutto (immagini A6-A7).
Filtro
Rimuovere l'alloggiamento del filtro dalla parte colorata ruotandolo in senso antiorario (immagine B8).
Rimuovere il separatore schiuma lavabile dall'alloggiamento del filtro (immagine B9).
Scuotere entrambe le parti sopra un cestino dell'immondizia per pulirle (immagine B10).
Sciacquare il separatore schiuma (immagine B11) e strizzarlo finché non ne fuoriesce acqua pulita (immagine B12). Non sciacquare l'alloggiamento del filtro.Nota: per una pulizia ottimale, far scorrere l'acqua attraverso il filtro con la relativa linguetta rivolta verso il basso, in modo che la polvere più profonda venga lavata via.
Lasciare asciugare il filtro per 24 ore (immagine B13).
Rimontare le parti (immagini B14-16).
Il contenitore della polvere non è agganciato correttamente all'apparecchio Se il contenitore polvere non è inserito come dovrebbe, si potrebbero verificare problemi di aspirazione. Assicurarsi che il contenitore polvere sia inserito correttamente allineandone prima il lato superiore, per poi agganciarlo in posizione. Se ne può avere riscontro al minuto 1:10-1:15 del video seguente.
Nota:
allineare prima il lato superiore del contenitore e poi farlo ruotare in posizione.
Il filtro deve essere lavato almeno una volta al mese, se l'apparecchio viene usato con regolarità.
Per istruzioni più dettagliate, è possibile guardare il video incluso di seguito.
Un oggetto è incastrato nel condotto del flusso di aria Un oggetto estraneo può essere rimasto incastrato nel condotto del flusso di aria. Controllare che l'apparecchio sia spento. Pulire la bocchetta seguendo le istruzioni indicate nel manuale dell'utente o nel video di seguito. Controllare il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Cercare eventuali oggetti incastrati anche nell'apparecchio secondario. Rimuovere l'oggetto dalla bocchetta o dal tubo e riavviare l'apparecchio. Nell'apparecchio non è inserito il filtro Se il filtro non è stato inserito nell'apparecchio, si potrebbero verificare problemi di aspirazione. Assicurarsi che il filtro sia montato correttamente sull'apparecchio. Al momento di agganciare il contenitore polvere all'apparecchio, è importante allinearne prima il lato superiore, per poi farlo ruotare in posizione. Se una volta effettuate queste verifiche la potenza di aspirazione risulta ancora inferiore al solito, rivolgersi a un centro di assistenza Philips o contattare direttamente Philips per ulteriore assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.
Il contenitore della polvere è pieno Quando il contenitore polvere dell'aspirapolvere Philips è pieno, la potenza di aspirazione sarà inferiore al solito. Svuotare il contenitore per tornare a una potenza di aspirazione sufficiente (immagine A1-A3).
Il filtro è sporco Se il filtro è sporco, la potenza di aspirazione diminuisce. La soluzione è pulirlo seguendo queste istruzioni:
Rimuovere il contenitore polvere dall'apparecchio (immagine B2).
Rimuovere l'alloggiamento del filtro dal contenitore polvere e il separatore schiuma lavabile dall'alloggiamento del filtro (immagini B3-B4).
Scuotere il separatore schiuma sopra un cestino per rimuoverne lo sporco e sciacquarlo sotto l'acqua corrente (immagine B5). L'alloggiamento del filtro non può essere lavato.
Strizzare il separatore schiuma finché non ne fuoriesce acqua pulita (immagini B6-B7).
Scuotere l'alloggiamento del filtro sopra un cestino(immagine B8).
Lasciare asciugare il filtro per 24 ore (immagine B9).
Rimontare le parti (immagine B10).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al video riportato di seguito.
Nota: per prestazioni ottimali, si consiglia di pulire il filtro dell'aspirapolvere ogni mese e di sostituirlo ogni 6 mesi.
Il contenitore della polvere e/o il ciclone sono sporchi Se il contenitore polvere e/o il ciclone (parte colorata nel contenitore della polvere) sono sporchi, la potenza di aspirazione diminuisce. La soluzione è pulire entrambe le parti seguendo queste istruzioni:
Spegnere l’apparecchio.
Rimuovere il contenitore polvere dall'apparecchio (immagine A1).
Togliere il coperchio e svuotare il contenitore della polvere (immagini A2-A3). Assicurarsi che anche peli e sporcizia incastrati nel ciclone vengano rimossi.
Estrarre il filtro e pulire la parte interna del contenitore polvere con acqua o un panno umido (immagini 5-6). Non lavare in lavastoviglie.
Reinserire il contenitore polvere solo una volta che sarà completamente asciutto (immagini 6-9).
La spazzola a rullo è incastrata Sporco o capelli possono rimanere incastrati sotto la spazzola dell'aspirapolvere cordless Philips. Di conseguenza, la spazzola a rullo potrebbe bloccarsi e la potenza di aspirazione diminuire.Seguire queste istruzioni per pulire la spazzola dell'aspirapolvere:
Rimuovere la spazzola semplicemente premendo un tasto e togliendo il tappo laterale (immagini 1-3)
Liberarsi di eventuali fili presenti sulla spazzola e sotto il tappo a mano o con un paio di forbici (immagine 4).
Riposizionare il tappo laterale spingendolo fino a sentire un clic e riagganciare la spazzola al suo posto (immagini 5-7).Ora è possibile riprendere a usare l'aspirapolvere.
Il coperchio del contenitore polvere non è agganciato correttamente al contenitore stesso oppure il contenitore della polvere non è agganciato correttamente all'apparecchio In entrambi i casi, la potenza di aspirazione potrebbe risultare ridotta. Assicurarsi di aver fissato correttamente il coperchio del contenitore polvere al contenitore stesso, nonché il contenitore della polvere all'apparecchio (immagine di seguito). Il filtro non è inserito nell'apparecchio Il filtro deve essere montato correttamente sull'apparecchio (immagine di seguito). Se una volta effettuate queste verifiche la potenza di aspirazione risulta ancora inferiore al solito, rivolgersi a un centro di assistenza Philips o contattare direttamente Philips per ulteriore assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:FC6826/01R1 , XC7042/01R1 , FC6823/01R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›