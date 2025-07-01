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Come utilizzare il menu dell'aspirapolvere cordless Philips 7000/8000

Per scoprire cosa si può fare utilizzando il menu sul display dell'aspirapolvere cordless Philips 7000 o 8000, guardare il video seguente (0:00-1:03). Nota: Il titolo del video include la serie 8000, ma si applica alla serie 7000 che ha lo stesso menu.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XC7053/01, XC8055/01, XC7055/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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